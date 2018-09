OSCAR 2019: Academia Americană de Film a luat o decizie importantă

Academia Americană de Film, care decernează celebrele Oscaruri, a indicat joi că renunţă în cele din urmă la recompensarea lungmetrajelor populare, la mai puţin de o lună după ce anunţase această nouă categorie la Oscaruri, percepută de unii drept o tentativă disperată de a îmbunătăţi audienţa ceremoniei şi de a scoate în evidenţă cele mai profitabile producţii, notează AFP.

"Introducerea unui nou premiu a generat un număr mare de reacţii şi recunoaştem necesitatea unei discuţii suplimentare cu membrii noştri", a declarat Dawn Hudson, directoarea generală a Academiei.



"Am făcut modificări la Oscaruri de-a lungul anilor - inclusiv în acest an - şi vom continua să evoluăm respectând moştenirea incredibilă a ultimilor 90 de ani", a adăugat ea.



Academia a anunţat pe 8 august o serie de măsuri menite să aducă un suflu nou seriei Oscarurilor, în condiţiile în care ultima ediţie, din 4 martie, a înregistrat cea mai slabă audienţă din istoria evenimentului, cu 26,5 milioane de spectatori în Statele Unite.



Cea de-a 91-a ediţie a galei Oscarurilor, care va avea loc la Hollywood pe 24 februarie 2019, urmează să fie mai scurtă, de circa trei ore, faţă de aproape patru ore în acest an.

Sursa: agerpres.ro