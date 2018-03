Oscar 2018 – Tot ce trebuie sa stii despre editia de anul asta: castigatori, surprize, comentarii

Oscar 2018 s-a desfasurat in noaptea dinspre 4 spre 5 martie, iar castigatorii au fost anuntati intr-o gala fastuasa, specifica premiilor Academiei Americane de Film.

Oscar 2018 – In acest an nu avem parte de surprize aproape la nicio categorie. Favoritii si-au adjudecat premiile fara probleme, Marele favorit si castigatorul celui mai bun film, dar si cel care a avut cele mai multe nominalizari a fost The Shape of Water, o poveste de dragoste ciudata intre o femeie muta si o creatura acvatica.

Oscar 2018 – Lista completa a castigatorilor

Iată care sunt marii câștigători ai serii:

1. Cel mai bun film - The Shape of Water

2. Cea mai bună actriță într-un rol principal - Frances McDormand

3. Cel mai bun actor într-un rol principal - Gary Oldman

4. Cel mai bun regizor - Shape of Water, Guillermo del Toro

5. Cea mai bună actriță într-un rol secundar - Allison Janney (I, Tonya)

6. Cel mai bun actor într-un rol secundar - Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

7. Cel mai bun scenariu original - Get Out

8. Cel mai bun scenariu adaptat - Call me by your name

9. Cel mai bun scurtmetraj live-action - The Silent Child

10. Cel mai bun montaj video - Dunkirk

11. Cel mai bun mixaj de sunet - Dunkirk

12. Cel mai bun montaj de sunet - Dunkirk

13. Cel mai bun design de producție - Shape of Water

14. Cea mai bună coloană sonoră - Shape of Water

15. Cel mai bun film străin - Una mujer fantastica

16. Cea mai bună animație - Coco

17. Cel mai bun cântec - „Remember Me” (Coco)

18. Cel mai bun scurt-metraj animat - Dear Basketball

19. Cel mai bun scurtmetraj documentar - Heaven is a traffic jam on the 405

20. Cele mai bune efecte speciale - Bladerunner: 2049

21. Cea mai bună imagine - Bladerunner: 2049

22.Cel mai bun film documentar - Icarus

23. Cele mai bune costume - Phantom Thread

24. Cel mai bun machiaj și coafură - Darkest Hour

Oscar 2018 – The Shape of Water, marele castigator

OSCAR. Filmul "Forma apei/ The Shape of Water", scris şi regizat de Guillermo del Toro şi având în distribuţie actori celebri precum Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, era lider în topul nominalizărilor la Oscar, cu 13 selecţii.

OSCAR 2018. Este anul 1962 şi Elisa Esposito, o femeie mută, rămasă orfană din copilărie, se luptă cu monotonia vieţii de îngrijitoare în schimbul de noapte la Centrul de Cercetări Aerospaţiale Occam din Baltimore. Dacă n-ar fi Zelda, o colegă de serviciu care se poartă protector cu ea, şi Giles, vecinul ei iubitor, Elisa nu ştie cum ar suporta existenţa cotidiană. Apoi, într-o noapte fatidică, Elisa vede ceea ce nu-i era îngăduit să vadă, secretul cel mai bine păzit al centrului: un om-amfibie, capturat în Amazon şi studiat în scopurile Războiului Rece. Creatura este înspăimântătoare, dar în acelaşi timp magnifică, capabilă să înţeleagă limbajul şi emoţiile, iar Elisa nu se poate ţine deoparte. Recurgând la limbajul semnelor, cei doi învaţă să comunice. În scurt timp, afecţiunea se transformă în dragoste, iar creatura devine singura raţiune de a trăi a Elisei.

OSCAR 2018. Filmul fantasy "The Shape of Water" a fost şi înconjurat de controverse, fiind subiectul unui proces. Regizorul Guillermo del Toro şi producătorul Daniel Kraus au fost daţi în judecată pentru plagiat, fiind acuzaţi că subiectul filmului "The Shape of Water" este copiat dintr-o piesă de teatru publicată în 1969 de dramaturgul premiat cu Pulitzer Paul Zindel. Reprezentanţii Fox Searchlight neagă acuzaţiile şi spun că "nu au o bază reală", scrie mediafax.ro.

Oscar 2018. Cel mai bun film a fost desemnat "The Shape of Water", de Guillermo del Toro.

Oscar 2018. The Shape of Water" a fost principalul laureat al celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film, cu 4 statuete câştigate. Pe locul doi s-a aflat "Dunkirk", cu trei Oscaruri în palmares, în timp ce alte patru filme au plecat cu câte două statuete.

Oscar 2018 – Celelalte categorii importante si castigatorii lor

Oscar 2018. Cea mai bună actriţă în rolul principal: Frances McDormand. Actriţa a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal au mai fost nominalizate Sally Hawkins, "The Shape of Water", Margot Robbie, "I, Tonya", Saiorse Ronan, "Lady Bird", Meryl Streep, "The Post".

Acesta este al doilea trofeu Oscar pentru McDormand, din cinci nominalizări.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă i-a revenit Emmei Stone, pentru rolul din "La La Land", de Damien Chazelle.

Oscar 2018. Cel mai bun actor într-un rol principal: Gary Oldman. Oldman a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din "Darkest Hour", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name", Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread", Daniel Kaluuya, "Get Out", şi Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq", au fost ceilalţi nominalizaţi la premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal masculin.

Aceasta a fost a doua nominalizare la Oscar pentru Gary Oldman.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Casey Affleck, pentru interpretarea din filmul "Manchester by the Sea".

Oscar 2018. Cel mai bun film: Guillermo del Toro pentru "The shape of water"

Guillermo del Toro a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat Christopher Nolan - "Dunkirk", Jordan Peele - "Get Out", Greta Gerwig - "Lady Bird", Paul Thomas Anderson - "Phantom Thread".

Aceasta a fost a patra nominalizare la premiile Oscar pentru Del Toro şi prima lui victorie.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun regizor a fost primit de Damien Chazelle, pentru filmul "La La Land".

Oscar 2018. Cel mai bun scenariu: filmul "Get Out"

Surpriza Oscarurilor 2018 a venit de la lungmetrajul "Get Out", de Jordan Peele, care a primit premiul pentru cel mai bun scenariu original, la cea de-a 90-a ediţie a galei Oscar, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Premiul a fost primit de Jordan Peele, care a scris, regizat şi produs acest film, pentru care a primit trei nominalizări la Oscar.

Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate lungmetrajele "The Big Sick", "Lady Bird", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Anul trecut, premiul i-a revenit lungmetrajului "Manchester by the Sea".

Oscar 2018. Cel mai bun film străin: Una Mujer Fantástica/ A fantastic woman", de Sebastián Lelio

Una Mujer Fantástica/ A fantastic woman", de Sebastián Lelio, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin, la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Acesta este primul Oscar primit de o producţie din Chile, din două nominalizări.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat lungmetrajele "On Body and Soul", de Ildikó Enyedi (Ungaria), "The Insult", de Ziad Doueiri (Liban), "Loveless", de Andrey Zvyagintsev (Rusia), "The Square", de Ruben Östlund (Suedia).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin i-a revenit producţiei "The Salesman", scrisă şi regizată de iranianul Asghar Farhadi.

Oscar 2018. Cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Allison Janney

Actriţa Allison Janney a primit premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin, pentru interpretarea din "I, Tonya", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate Mary J. Blige, "Mudbound", Lesley Manville," Phantom Thread", Laurie Metcalfe, "Lady Bird", Octavia Spencer, "The Shape of Water".

Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru Allison Janney.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar i-a fost acordat Violei Davis, pentru partitura din lungmetrajul "Fences".

Oscar 2018. Cel mai bun actor într-un rol secundar: Sam Rockwell

Sam Rockwell a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică seară, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru actorul Sam Rockwell.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat Willem Dafoe, "The Florida Project", Woody Harrelson, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Richard Jenkins, "The Shape of Water", Christopher Plummer, " All the Money in the World".

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost atribuit lui Mahershala Ali, pentru rolul din "Moonlight".

Oscar 2018. Cea de-a 90-a ediţie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

Oscar 2018 – Ce spune Irina Margareta Nistor despre castigatori

"Cred că o să-l ude foarte tare Oscarul ăsta, atâta vreme cât a intrat la apă, adică a luat forma apei, premiile cele mai importante. Era relativ de aşteptat. Au mai luat şi pentru muzică, ceea ce era de aşteptat. Alexandre Deplat nu are concurenţă, nu ştiu de ce mai pun încă patru pe lângă el, pentru că nu cred că s-a întâmplat niciodată să fie în competiţie şi să nu ia", spune Irina Margareta Nistor, la Realitatea TV.

