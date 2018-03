OSCAR 2018: "The Shape of Water" - Povestea de dragoste dintre un om-amfibie şi o femeie mută

OSCAR 2018: "The Shape of Water", povestea din spatele celui mai bun film

OSCAR. "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

OSCAR. Filmul "Forma apei/ The Shape of Water", scris şi regizat de Guillermo del Toro şi având în distribuţie actori celebri precum Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, era lider în topul nominalizărilor la Oscar, cu 13 selecţii.

OSCAR. Este anul 1962 şi Elisa Esposito, o femeie mută, rămasă orfană din copilărie, se luptă cu monotonia vieţii de îngrijitoare în schimbul de noapte la Centrul de Cercetări Aerospaţiale Occam din Baltimore. Dacă n-ar fi Zelda, o colegă de serviciu care se poartă protector cu ea, şi Giles, vecinul ei iubitor, Elisa nu ştie cum ar suporta existenţa cotidiană. Apoi, într-o noapte fatidică, Elisa vede ceea ce nu-i era îngăduit să vadă, secretul cel mai bine păzit al centrului: un om-amfibie, capturat în Amazon şi studiat în scopurile Războiului Rece. Creatura este înspăimântătoare, dar în acelaşi timp magnifică, capabilă să înţeleagă limbajul şi emoţiile, iar Elisa nu se poate ţine deoparte. Recurgând la limbajul semnelor, cei doi învaţă să comunice. În scurt timp, afecţiunea se transformă în dragoste, iar creatura devine singura raţiune de a trăi a Elisei.

OSCAR. Filmul fantasy "The Shape of Water" a fost şi înconjurat de controverse, fiind subiectul unui proces. Regizorul Guillermo del Toro şi producătorul Daniel Kraus au fost daţi în judecată pentru plagiat, fiind acuzaţi că subiectul filmului "The Shape of Water" este copiat dintr-o piesă de teatru publicată în 1969 de dramaturgul premiat cu Pulitzer Paul Zindel. Reprezentanţii Fox Searchlight neagă acuzaţiile şi spun că "nu au o bază reală", scrie mediafax.ro.