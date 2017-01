OSCAR 2017: O româncă, nominalizată la premiile Academiei americane de film

OSCAR 2017: Ada Solomon este primul producător român aflat în cursa pentru premiul Oscar la ”cel mai bun film străin”, după ce filmul ”Toni Erdmann”, regizat de Maren Ade, a fost nominalizat la această categorie.

OSCAR 2017: ”Recunoaşterea filmului «Toni Erdmann» este covârşitoare. Nominalizările vin şi se uită aşa cum apar, filmul însă rămâne. Şi faptul că în urma acestor recunoaşteri internaţionale filmul este văzut de tot mai mulţi spectatori este cea mai dorită recompensă pentru cei care au lucrat la el”, a transmis producătorul Ada Solomon, potrivit News.ro.

Cel mai bun film: ”Arrival”, ”Hacksaw Ridge”, ”Hidden Figgures”, ”Lion”, ”Moonlight”, ”Fences”, ”Hell or High Water”, ”La La Land” şi ”Manchester by the Sea”.

Ryan Gosling, protagonistul filmului ”La La Land”, se numără printre actorii care au fost nominalizaţi, marţi, la premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal, potrivit site-ului Academiei de film americane.

Cel mai bun actor în rol principal au mai fost nominalizaţi Casey Affleck (”Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (”Hacksaw Ridge”), Ryan Gosling (”La La Land”), Viggo Mortensen (”Captain Fantastic”) şi Denzel Washington (”Fences”).

Cea mai bună actriţă în rol principal au fost nominalizate Isabelle Huppeert (”Elle”), Ruth Negga (”Loving”), Natalie Portman (”Jackie”), Emma Stone (”La La Land”) şi Meryl Streep (”Florence Foster Jenkins”).

Cea mai bună actriţă în rol secundar au fost nominalizate Viola Davis (”Fences”), Naomie Harris (”Moonlight”), Nicole Kidman (”Lion”), Octavia Spencer (”Hidden Figures”) și Michelle Williams (”Manchester by the Sea”).

Cel mai bun actor într-un rol secundar au fost nominalizați Mahershala Ali (”Moonlight”), Jeff Bridges (”Hell Or High Water”), Lucas Hedges (”Manchester By The Sea”), Dev Patel (”Lion”) și Michael Shannon (”Nocturnal Animals”).

Cel mai bun film străin au fost nominalizate lungmetrajele ”Land of Mine” (Danemarca), ”A Man Called Owe” (Suedia), ”The Salesman” (Iran), ”Tanna” (Australia) şi ”Toni Erdmann” (Germania).

Lungmetrajul ”Toni Erdmann”, regizat de Maren Ade, este o coproducţie cu participare românească. Unul dintre producători este Ada Solomon.

La categoria cel mai bun regizor au fost nominalizaţi cineaştii Denis Villeneuve (”Arrival”), Mel Gibson (”Hacksaw Ridge”), Damien Chazelle (”La La Land”), Kenneth Lonergan (”Manchester by the Sea”) şi Barry Jenkins (”Moonlight”).