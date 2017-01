Oscar 2017 nominalizări. Urmăreşte AICI LIVE nominalizările la premiile OSCAR

OSCAR 2017 nominalizari

Oscar 2017 nominalizări. Nominalizările la premiile Oscar 2017 vor fi anunțate astăzi, 24 ianuarie, la ora 15.18.

OSCAR 2017 nominalizări. Urmăreşte LIVE nominalizările OSCAR 2017:

Marți, 24 ianuarie, de la ora 15:18, se vor face nominalizările la premiile Oscar 2017. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunțate pe internet, printr-un streaming live global, pe site-ul oficial al Academiei de Film.

OSCAR 2017 nominalizări. Membrii Academiei Americane de Film (peste 6.000 de profesionişti ai filmului) îşi votează preferaţii cu peste două luni înainte, în mod normal fiecare membru votând filmele din categoria sa de specializare. Procesul este secret, aşa cum secrete sunt şi rezultatele până în momentul în care plicurile sunt deschise pe scena Dolby Theater din Los Angeles.

Criticii şi publicul cinefil se aşteaptă la câteva nominalizări date ca sigure: La La Land, Fences şi Manchester by the Sea pentru cel mai bun film, Casey Affleck şi Denzel Washington pentru actor în rol principal, Natalie Portman, Emma Stone sau Meryl Streep pentru actriţă în rol principal, precum şi Moana şi Kubo and the Two Strings pentru animaţie se vor regăsi, cel mai probabil, printre anunţurile din 24 ianuarie.

Când se decernează premiile Oscar 2017

Premiile Oscar vor fi decernate în luna februarie. Mai precis, cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel.