OSCAR 2017. Cine va câștiga premiul pentru cel mai bun film. Doar trei sunt favorite

OSCAR 2017 nominalizari

Bătălia pentru trofeul Oscar pentru cel mai bun film este foarte intensă și în acest an. Deznodământul îl vom afla abia peste o săptămână, când va avea loc cea de-a 89-a ediție a Galei Premiilor Oscar. Până atunci însă să vedem ce spun criticii despre nominalizații celor mai importante două categorii: cel mai bun film și cel mai bun regizor.

„Cel puțin jumătate din cele 14 nominalizări o să fructifice într-o statuetă. Pentru cel mai bun film, aici nu știu ce surprize pot avea loc. „La La Land” este un film făcut despre industria filmului, e făcut de un tânăr regizor despre vechiul Hollywood, despre genul cel mai iubit al Hollywood-ului de altă dată. E un film foarte entertaining atât timp cât ești în el. După ce ai ieșit nu rămâi cu nimic. E un film foarte bine făcut, inovează cumva în limitele genului grației finalului, finalul e de tip ce ar fi fost dacă. Doi protagoniști care luați pe bucăți sunt carismatici, dar ei împreună nu funcționează neam. Chimia între ei e aproape inexistentă. Dar e un film cu lipici. Holywood e o industrie foarte narcisitstă. E un cerc care de fiecare dată când are ocazia să se autopremieze o face,” este de părere criticul de film Mihai Chirilov.

Acesta declarat la Digi24 că „ „La La Land” o să câștige, „Manchester by the Sea” ar putea câștiga, iar „Moonlight” ar trebui să câștige. În fiecare an la Oscar există filme și celălalt film, alternativa, filme despre cei care nu sunt ca noi, filmul despre minoritate. Are o structură foarte interesantă, cu trei părți, cu trei actori care joacă personajul principal. Nu e lipsit de niște patetisme. Sigur, pentru a-i face pe membrii Academiei să închidă gălușca unui subiect inconfortabil cum ar fi relațiile homosexuale, nu îi vei vedea niciodată pe protagoniști având ceva de-a face cu asta. E singurul film care ar putea furniza o surpriză la categoria cel mai bun film, pentru că altminteri sunt convins că filmul va pleca acasă cu ceva.”