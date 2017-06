Ororile din casele de copii comuniste. Moartea a peste 771 de copii, anchetată de Parchet

Anchetă la peste un sfert de veac după abuzurile din casele de copii comuniste. Parchetul General cercetează moartea a 770 de minori omorâţi la Sighetu Marmaţiei, Cighid şi Păstrăveni, înainte de 1989. Specialiştii estimează că numărul victimelor, la nivel naţional, ar ajunge la 10.000.

Înfometaţi, legaţi, bătuţi, închişi ca animalele în cuşti, sedaţi, lăsaţi în frig în pielea goală... Aşa au fost trataţi mii de copii bolnavi, internaţi la căminele-spital din Cighid, Păstrăveni şi Sighetu Marmaţiei.

Izidor Ruckel, victima unui astfel de cămin-spital: Cei mai mulţi copii s-au îmbolnăvit fizic şi psihic. Nu pentru că părinţii i-au adus deja bolnavi, ci pentru că au crescut în acea instituţie. Copii care primeau medicamente pentru a se recupera, pentru a se însănătoşi erau defapt infectaţi şi deveneau şi mai bolnavi, unii mureau din cauza medicamentelor".

El este Izidor Ruckel. Avea doar trei ani când a fost internat şi apoi abandonat de părinţi în căminul-spital din Sighetu Marmaţiei. Bătut constant, tânărul nu credea că va mai ieşi viu din acolo. În 1991, a fost însă adoptat de o familie de americani.

Tot atunci, la scurt timp după căderea regimului comunist, au ieşit la iveală ororile din centrele pentru copii bolnavi, catalogaţi drept nerecuperabili. Autorităţile au închis ochii la suferinţa şi nedreptatea lor, iar vinovaţii nu au fost încă traşi la răspundere.

Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a demarat propria anchetă şi a descoperit că 771 de minori din centrele de la Cighid, Păstrăveni şi Sighetu Marmaţiei au murit cu zile, fără să fie hrăniţi sau trataţi medical. În loc să primească medicamentele indicate pentru afecţiunile de care sufereau, micuţii ar fi fost sedaţi pentru a nu plânge de durere sau de foame.

Cătălin Constantinescu, consilier juridic: "Sunt foarte multe cauze de moarte care, atenţie, sunt conditii medicale perfect tratabile si care în mod normal nu duc la moarte. Vorbesc de malnutriţie, avem zeci de certificate de deces cu malnutriţie , avem cauza de moarte pneumonia, otita, nici nu stiam ca se poate muri de asa ceva si, nu in ultimul rand, rahitismul".

Numărul victimelor, dificil de estimat, ar fi de ordinul miilor.

Preşedintele executiv IICCMER, Radu Preda, a explicat: Are în vedere, practic, doar trei din cele 26 de instituţii de plasament pentru minorii cu deficienţe. Noi am studiat, din cele 26 de instituţii aproximativ. Un capitol dramatic de istorie recenta care are victime al căror număr este greu de estimat. Am ajuns la o estimare aproximativa de peste 10 mii.

Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a depus o plângere penală la Parchetul General, pentru infracţiunea de tratamente neomenoase. Deşi au trecut peste 30 de ani de la comiterea atrocităţilor, reprezentanţii institutului spun că faptele nu s-au prescris. Rămâne de văzut câţi ani vor mai trece până când cei responsabili vor plăti pentru moartea a sute de copii nevinovaţi şi neajutoraţi.