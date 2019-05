Ornitologi germani, șicanați de indivizi cu o șalupă, în Delta Dunării. Ghidul lor a fost rănit

Un grup de ornitologi din Germania a fost agresat, vineri seara, în Delta Dunării, de un grup de persoane care se plimbau cu o barcă rapidă. Ghidul ornitologilor, Daniel Petrescu, a fost rănit de un cioburile unui pahar aruncat în direcția turiștilor.

Un dosar penal a fost deschis pe numele unui bărbat din Argeș, după un incident șocant care a avut loc pe un canal din Delta Dunării.

Acesta este acuzat că a avut un comportament agresiv față de mai mulți turiști aflați într-o barcă. Mai mult, a aruncat cu un pahar de sticlă și l-a rănit pe cel care conducea barca.

Conducătorul bărcii care transporta turiști din Germania pe un canal ce duce către lacul Trei Iezere a postat pe facebook o înregistrare video în care se vede cum o altă șalupă înconjură ambarcațiunea sa.

Trece în viteză, iar în acest timp, un bărbat aruncă spre persoana care filmează cu un pahar de sticlă. Paharul s-a spart și l-a tăiat pe față pe conducătorul bărcii.



Povestea a fost relatată pe Facebook chiar de către victimă.

”Ieri spre seara iesim la o plimbare cu salupa spre lacul Trei Iezere cu un grup de ornitologi din Germania. Aproape de intrarea in lac apare o barca rapida condusa aparent de niste “baietasi” turmentati care accelereaza si trec pe langa noi in tromba provocand un val de un metru ce aproape ne-a zburat de pe scaune.

Am facut semn sa opreasca dar nici vorba, conducatorul a intors barca si a revenit in trobmba injurand si tachinandu-ne iar dupa cateva schimburi de urari s-au intors si au facut o noua runda in jurul barcii spre stupefierea nemtilor. Eu am inceput sa filmez iar restul puteti vedea in filmarea si pozele postate mai jos. Unul din ocupantii barcii a aruncat cu un pahar de sticla lovindu-ma direct in ochi. La impact paharul s-a spart producandu-mi mai multe taieturi din care doua destul de adanci. Clientii mei au ramas stupefiati la vederea sangelui care tasnea din fata mea crezand ca am pierdut un ochi.

Acum ramane sa vedem ce stabilesc autoritatile dar din pacate acest incident nu este unul singular. De ani de zile nimeni nu face nimic in privinta teribilistilor de bani gata sau a celor ce considera Delta Dunarii ca un taram al nimanui unde nu exista lege, reguli sau bun simt”, a scris omul.