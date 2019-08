Orlando Teodorovici, desființat: "Este un Garcea al finanțelor"

Executivul condus de Viorica Dăncilă vrea introducerea unei noi taxe pentru băuturile răcoritoare pe bază de zahăr, dar și majorarea accizelor la țigări. Moise Guran a declarat, la emisiunea "Legile Puterii" de la Realitatea TV, că măsura va duce la contaminarea pieței cu falsuri și l-a numit pe Orlando Teodorovici "un Garcea al finanțelor".

"Discutia despre accize poate fi purtata foarte teoretic. Lucrurile sunt mult mai complicate. Daca piata nu e pregatita de scumpire, se produc imediat cresterea evaziunii fiscale si cresterea falsurilor, mai mult la bauturi.

Am pierdut nu stiu cate sute de kilograme de heroina, vorbim despre Politia de Frontiera, fenomenul intrarii tigarilor fara taxe va creste pentru ca asa este atunci cand este cerere.

In acelasi timp, statul roman mizeaza in acest an in bugetul absolut fantezist pe care l-am criticat, oi fi si eu unul dintre habarnistii despre care zice domnul ministru, dar domnul ministru Teodorovici este un Garcea al finantelor.

Ei au mizat pe cresterea combaterii evaziunii fiscale. Este o chestiune de abecedar, cand cresti taxele, nu poti sa faci combaterea evaziunii fiscale. Cand vrei sa faci scaderea evaziunii fiscale, ori mentii taxele, dar cel mai des le scazi, si, in acelasi timp, maresti presiunea printr-o crestere a pedepselor pentru evaziunea fiscala sau printr-un push cu controale, cum a fost pe vremea lui Ponta, asa aduci la buget 7 miliarde si jumatate sau cat vor ei, la buget, din scaderea evaziunii fiscale", a explicat Moise Guran la Realitatea TV.