Orientul Mijlociu, un butoi cu pulbere. Noi tensiuni și victime în Fâşia Gaza

Doi tineri palestinieni au fost ucişi vineri de focuri de armă israeliene în cursul unor altercaţii la frontiera dintre Fâşia Gaza şi Israel, a anunţat ministerul sănătăţii al Hamas, mişcare la putere în enclava palestiniană, transmite AFP.

Ali Al-Ashqar, 17 ani, a fost ucis de un glonţ în gât la est de Jabalya, în nordul Fâşiei Gaza, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Ashraf al-Qudra.

Khaled al-Rabai, 14 ani, a fost împuşcat în stomac la est de oraşul Gaza, potrivit ministerului sănătăţii.

Ashraf al-Qudra a precizat că alte 70 de persoane au fost rănite de gloanţe vineri de armata israeliană.

Solicitată de AFP, armata israeliană nu a dorit să comenteze circumstanţele deceselor.

Aceasta a afirmat într-un comunicat că "6.200 de protestatari şi manifestanţi s-au adunat în diferite puncte ale frontierei, lansând bombe incendiare şi dispozitive explozive".

Emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, a calificat moartea celor doi palestinieni ca fiind "groaznică".

"Israelul trebuie să îşi măsoare folosirea forţei", a scris el pe Twitter, îndemnând manifestanţii palestinieni să fie "paşnici" şi lansând un apel la încheierea "ciclului de violenţe".

Din martie 2018, palestinienii din Fâşia Gaza organizează proteste săptămânale de-a lungul gardului de la frontieră. Ei cer dreptul la reîntoarcere pentru refugiaţii palestinieni şi urmaşii lor în teritoriul pe care se află în prezent Israelul, precum şi o încetarea a blocadei impuse de către statul evreu de 12 ani.

Palestinians killed by Israeli gunfire during protests in #Gaza pic.twitter.com/ldpByLDCQE