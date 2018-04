"Orice student în primul an la Drept e un geniu prin comparaţie cu legiuitorii din Parlament, spune un magistrat după ce a analizat modificările la codurile penale propuse de parlamentarii PSD-ALDE.

Parlamentarii Puterii vin cu o modificare uluitoare la codurile penale, care i-a şocat pe magistraţi: se propune clasarea unei cauze penale după 1 an dacă nu a fost identificat autorul infracţiunii!

"De foarte multe ori le reprosez, in gluma, cursantilor ca nu au imaginea clara a modului in care este construit procesul penal si ca nu pot aprecia in profunzime cum se desfasoara.

Dupa lecturarea propunerilor de modificare a C. pen. si C.proc.pen. imi dau seama ca orice student in primul an la Facultatea de drept este un geniu prin comparatie.

Legiuitorului, care doreste clasarea cauzei dupa 1 an daca nu a fost identificat autorul infractiunii, ii recomand sa citeasca textele privind prescriptia raspunderii penale, sa invete sa coreleze articolele din coduri si sa intrebe macar cate talharii au fost solutionate dupa 1 an de la sesizare sau sa citeasca dosarele de omor in care ai reusit sa gasesti autorul dupa 5-10 ani", scrie pe Facebook procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan.

Mai mulți procurori au postat pe paginile lor de facebook mesaje prin care au desființat dorințele aleșilor de la putere. Dacă ar deveni realitate, principalii beneficiari ar putea fi Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu sau Sevil Shaideeh.

Propunerile făcute la articolul 100 al Codului Penal prevăd avantaje pentru toate categoriile de infractori: și cei condamnați la până 10 ani, și cei condamnați până la 15 ani, dar și cei care au peste 60 de ani:

„(1) Liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau ce puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) nu există probe din care instanţa să aprecieze că persoana condamnată nu s-ar fi îndreptat şi nu s-ar putea reintegra în societate.

Comisia specială pentru Legile Justiției a publicat pe site proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de Procedură penală, și a Codului de Procedură Civilă, care au o serie întreagă de modificări, însă nu și asupra abuzului privind abuzul în serviciu. Pe de altă parte, se propune redefinirea traficului de influență, astfel încât se pedepsește doar dacă se produce, efectiv, și se reduce termenul necesar pentru eliberarea condiționată, de la 2/3, la jumătate. Totodată, martorul poate să refuze să dea declarații nefavorabile lui, iar un denunț poate fi făcut la maxim șase luni de la comiterea faptelor. Potrivit unor informații realitatea.net, proiectele vor fi dezbătute joi, la ora 11.00, în ședința Comisiei.