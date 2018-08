PSD o atacă în tandem pe Ecaterina Andronescu, după ce i-a cerut demisia lui Dragnea

Ecaterina Andronescu

Organizaţiile PSD nu se dezic şi fac scut în jurul lui Dragnea, după ce Ecaterina Andronescu i-a cerut demisia! Cum? atacând-o pe Ecaterina Andronescu. Filialela din Hunedoara, dar şi primarul scetorului 5 s-au conformat deja.

Astfel, Organizaţia Judeţeană a Partidului Social Democrat Hunedoara consideră că nu există niciun motiv pentru schimbări la nivelul conducerii partidului.

Avem un Guvern performant, tocmai pentru că este susţinut de un partid care îşi face treaba, în baza unui program de guvernare foarte competitiv. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ales direct de către colegii noştri. Nu trebuie să uităm faptul că, tocmai sub această conducere, a lui Liviu Dragnea, PSD a obţinut cele mai bune rezultate electorale in istoria recentă a partidului.



Un rezultat electoral care ne-a permis să putem pune în aplicare un program de guvernare cu performanţe economice remarcabile şi creşteri consistente ale bunăstării generale. Acest Guvern, susţinut de PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a adus o creştere de 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, a determinat înfiinţarea a aproape 90 000 de noi locuri de muncă, a adus şomajul la cea mai scăzută cotă istorică şi a determinat investiţii străine directe cu 30% mai mari decât anul trecut - 2,19 vs 1,69 miliarde de euro.



PSD are de dus la bun sfârşit un program de guvernare care a promis mai mulţi români în clasa de mijloc. Pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de unitate şi consecvenţă, acestea fiind în fapt garanţia consolidării unui partid, dar şi garanţia asigurării unui climat stabil pentru România.



Ecaterina Andronescu a fost un om de partid, un om care a susţinut mereu unitatea şi stabilitatea. Dar aşa cum ne-am obişnuit, PSD este un partid mare, cu orgolii pe măsură, iar astfel de evenimente, cum este şi scrisoarea doamnei senator, sunt inevitabile la acest nivel.



Considerăm că numai împreună putem găsi cele mai bune soluţii şi că în acest moment orice schimbare la nivelul partidului destabilizează guvernarea. O guvernare eficientă, care trebuie lăsată să îşi ducă la bun sfârşit proiectele.

Totodată, preşedintele organizaţiei PSD Sector 5, Daniel Florea, se declară mâhnit şi revoltat de faptul că senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu i-a cerut liderului PSD Liviu Dragnea să facă un pas în spate, susţinând că în acest fel fostul ministru al Educaţiei ar fi devenit "o portavoce" a adversarilor politici.

"Aţi avut toată susţinerea partidului pentru funcţiile publice numeroase pe care le-aţi ocupat. Sigur sunt mulţi profesori universitari care şi-ar fi dorit şi ar fi meritat şansa pe care dumneavoastră aţi avut-o în repetate rânduri. Acum, când din motive pe care şi dumneavoastră le ştiţi foarte bine, nu mai aveţi această susţinere, strugurii sunt acri. Sunt profund mâhnit şi revoltat că aţi ajuns azi o portavoce a adversarilor noştri politici şi că negaţi realităţi economice şi sociale evidente care se datorează exclusiv guvernării PSD: creşterea pensiilor, creşterea cu 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, înfiinţarea a aproape 90.000 de noi locuri de muncă, reducerea şomajului la cea mai scăzută cotă istorică, cea mai mare creştere economică trimestrială din Europa", a scris primarul Sectorului 5, pe Facebook.



El a adăugat că Ecaterina Andronescu îl atacă pe liderul PSD "exact în modalitatea descrisă" luni în discursul preşedintelui Klaus Iohannis. Daniel Florea şi-a exprimat convingerea că legitimitatea guvernării este dată numai de votul cetăţenilor, democratic exprimat şi că guvernarea "nu se câştigă prin atacuri mediatice care să încurajeze manifestări anarhice".



"Preşedintele PSD este singurul lider ales de toţi membrii de partid, cu o majoritate covârşitoare, expresie a maturităţii şi forţei partidului nostru, care a rămas strâns unit pentru a face faţă provocărilor unor pseudo-politicieni susţinuţi, de multe ori ocult, de forţe care nu au nimic în comun cu interesul real al României. Românii au înţeles asta şi, sub conducerea preşedintelui Liviu Dragnea, PSD a obţinut cele mai bune rezultate din istoria sa. Şi va continua să ofere ţării noastre cadrul legislativ, economic, social şi moral pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărui cetăţean în parte şi pentru toţi românii, fie că trăiesc înăuntrul sau în afara graniţelor ţării mamă", se mai arată în postarea sa.