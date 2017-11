Orezul de apă sărată - alimentul care ar putea hrăni 200 de milioane de oameni

Cercertatori chinezi din domeniul agriculturii au reusit sa dezvolte o specie de orez care poate fi cultivata in apa sarata si care ar putea mari productia de orez a tarii cu peste 20%, hranind peste 200 de milioane de oameni, relateaza South China Morning Post.

Orezul cultivat in apa sarata diluata este rezultatul muncii de 4 decenii a agriculturilor si cercetatorilor chinezi.



In mod traditional, orezul este cultivat in orezarii cu apa proaspata, insa noul tip de orez se poate dezvolta si in apa sarata.



China are 1 milion de kilometri patrati, o zona de dimensiunea Etiopiei, unde plantele nu se pot dezvolta din cauza nivelului ridicat de salinitate din sol.



Tatal orezului hibrid, cercetatorul Yuan Longping, a spus presei ca daca 10% din acest teren ar fi cultivat cu orez rezistent la apa sarata, productia de orez a Chinei ar creste cu 20%.



Ar putea produce 50 de milioane de tone de mancare, suficient pentru a hrani 200 de milioane de oameni, scrie sfatnaturist.ro.