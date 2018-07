Oreste Teodorescu, despre dosarul de la DIICOT: "Am mai trecut o dată prin asta"

Oreste Teodorescu

Oreste Teodorescu a declarat, la Realitatea TV, privind informaţia apărută în presă că ar fi fost audiat ca martor într-un dosar de trafic de doguri, că nu a fost citat de DIICOT.

Oreste Teodorescu a spus că a aflat de la un coleg din presă că i s-ar fi realizat o percheziţie la domiciului şi că are informaţii de la DIICOT că este parte într-un dosar legat de trafic de droguri. "Am sunat la DIICOT, mi s-a confirmat că sunt în calitate de martor, dar eu fiind la Sf. Gheorghe, în Deltă, nu am primit nicio citaţie. Am să mă duc luni să văd despre ce este vorba. Mie mi se pare amuzant pentru că am mai trecut o dată prin asta. În 2003, când Adrian Năstase era un fel de Liviu Dragnea astăzi, era foarte puţini jurnalişti care îl smotoceau bine, cu anduranţă şi cu curaj pe marele zeu în viaţă, Adrian Năstase. Mi s-a mai întâmplat o dată chestia asta, am fost convocat la Parchet invocându-se că am întreţinut raporturi sexuale cu minore din Republica Moldova şi cumva că aş fi locotenetul lui Nuţu Cămătaru. Înainte de a fi citat la Parchet deja toată presă citat lucrurile acestea, inclusiv Realitatea TV care la vreme respectivă aparţinea prin Dan Andronic, într-un fel, lui Adrian Năstase. Totul a fost o făcătură", a afirmat Oreste Teodorescu.

Acesta a mai spus că la fel de bizară şi amuzantă i se pare şi legătura lui cu "nişte manelişti din Ploieşti" sau cu Raluca Bădulescu. "Pe Raluca Bădulescu nu o cunosc personal, am văzut-o la televizor, cât despre Răzvan Ciobanu mi-a fost invitat la nişte emisiuni pe care le realizam cândva. Deci, asocierea mea în asemenea lucruri mi se pare o operaţiune simplă şi lipsită de imaginaţie, de compromitere prin asociere. O înţeleg, e război, eu folosesc toată muniţia pe care o deţin împotriva acestui ipostor şi tâlhar, ciuma roşie, PSD-ALDE-UDMR. Probabil, şi ei fac acelaşi lucru. Lucrurile vor fi lămurite. O să mă duc luni la DIICOT să văd despre ce este vorba, dar mi se pare bizar să aflu din presă despre o operaţiune a DIICOT-ului şi după să îmi confirme prin telefon cineva de la DIICOT care nu s-a prezentat, ca nume, ca să ştiu cu cine stau de vorba", a spus Oreste Teodorescu, la Realitatea TV.