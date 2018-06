Oreste Teodorescu, despre Mircea Badea: "Pui de turnător, intelectual eşti sub Bianca Drăguşanu"

Oreste Teodorescu lansează critici dure către Mircea Badea. Într-o postarea pe Facebook, Teodrescu îl numeşte pe Badea pui de turnător şi adaugă că intelectual, acesta este sub nivelul Biancăi Drăguşanu.

Redăm, integral, postarea lui Oreste Teodorescu în care îl critică pe Mircea Badea:

"Dragul meu strigoi Mircea Badea...

Te-am ignorat o vreme, dar delirul narcotic în care te situezi de câteva zile,ma obliga sa-ți reamintesc suma eșecurilor tale absolute din ultimii 14 ani... iti mărturisesc cu toată deferența unui păcătos fata de o scursura ca m-a starnit reacția ta la prima poza...și pentru ca ai ajuns vizitat de Dementorul care îți fura fericirea (uita-te la tine, poza a doua) încerc sa te trezesc la realitate înainte sa mori intoxicat cu propriul venin:

Campionule:

1. Pe plan fiziologic (Mușchii tai, carte nu are) te-a ridiculizat motociclistul in fata lumii întregi și tot arogant ai rămas

2. Pe plan politic nu ai nici o izbânda, toți cei pe care i-ai susținut și o faci in continuare sunt scursurile societății, penali, borfași, securiști și PCR-isti de ultima speța, tu însuți fiind un pui de turnător, și tot tu strigi ca un apucat împotriva securismului. Chiar nu ai nici o jena!

3. In plan intelectual/spiritual ești sub Bianca Dragusanu, deci no comment

Îți declar ca începând de azi, dacă nu revii la minimul bun simt uman, te voi dezbraca foaie cu foaie ca pe o ceapa , pana când vei rămâne singur in sufragerie. Sufrageristule!

Singura diferența dintre tine și cel de lângă ( poza 3) este ca tu știi exact ce faci !!!!", a scris acesta.