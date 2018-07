Oreste, după revocarea lui Kovesi: Domnule preşedinte, în sfârşit, deşi mă doare, am înțeles!

Oreste: Domnule preşedinte, în sfârşit, deşi mă doare, am înțeles!

Oreste Teodorescu a comentat pe Facebook revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA.

Postarea lui Oreste Teodorescu pe Facebook:

"Domnule președinte, în sfârșit , deși mă doare, am înțeles!

Mă gândeam, domnule președinte, atunci când i-ați mai dat o șansă PSD și ați desemnat-o pe Viorica Dancila prim ministru, dacă nu cumva vi s-a făcut frică. Știți, sigur va aduceți aminte de vocea societății civile care vă cerea să nu numiți un premier propus de Liviu Dragnea, pentru că el este penal. "Despre aceste chestiuni am vorbit chiar la desemnare și am spus atunci - poate unii au crezut că o spun de complezență - am cântărit toate argumentele și am ajuns la concluzia că asta e varianta pe care trebuie să o accept", ați răspuns atunci. Și nu am înțeles. În discursul rostit în fața şefilor misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti, ați spus că România are o societate matură și activă, dar care are nevoie de un stat pe măsură. Și tot n-am înțeles.

A venit apoi o propunere din partea ministrului Justiției, de revocare a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pe care ați demontat-o într-o declarație de presă. Și ați spus atunci că argumentele ministrului Tudorel Toader nu v-au convins. "Evaluările sistematice realizate atât de instituțiile interne abilitate legal, cât și de cele de la nivel european ori internațional apreciază permanent pozitiv activitatea și managementul DNA, acoperind o perioada de timp mult mai îndelungată decât cea care face obiectul raportului privind activitatea managerială de la DNA". Și iar n-am înțeles… Cum? Nu este evident că alde Portocală de la Prahova a fost creat de doamna Kovesi? Nu este evident că înregistrările în care doamna procuror-șef se răţoia la procurori și cerea decapări și capete grase sunt reale? Cum adică nu o revocați?

Mai apoi, a venit o decizie a CCR în care vi se cerea negru pe alb să o revocați pe doamna Kovesi, indiferent dacă ați fost sau nu convins de argumentele ministrului Toader. Și ați spus că veți citi cu atenție… Și au trecut zilele, și Liviu Dragnea cu ai lui au măcelărit Codul Penal, au amenințat cu suspendarea, iar dumneavoastră tot citeaţi… Iar n-am înțeles.

Astăzi, 9 iulie, ați semnat revocarea doamnei Kovesi, iar de dată asta am înțeles.

Cu Partidul Social Democrat nu te poți lupta cu armele lor, abuzând de prerogativele prezidențiale sau depășindu-le. A făcut asta Traian Băsescu și România a pierdut pe mai multe paliere. PSD a organizat două suspendări care au costat enorm, aruncând România în haos politic și economic. Plătim și astăzi prețul acelor suspendări. Acest lucru s-a întâmplat pentru că Traian Băsescu crease un sistem de autoprotecție format din ofițeri, procurori, judecători, jurnaliști, o mașinărie care acționa ca un uragan atunci când era activată, dar România a avut de pierdut pe termen lung. Chiar dacă lupta împotriva corupției televizată de dimineață până seară era aplaudată de cancelariile străine, monstrul anticorupție s-a dereglat treptat. Și au apărut abuzurile. Refuzul de a respecta Constituția, și în cazul Dăncilă, și în cazul revocării Laurei Codruța Kovesi, ar fi redesenat scenariile suspendărilor din 2007 și 2012. Evident, pe toate sondajele oficiale și neoficiale, la un referendum de suspendare dumneavoastră ați fi câștigat fluierând, iar poporul român v-ar fi repus în funcție. Însă România ar fi pierdut enorm. Suntem în anul centenarului și cu un an înainte de preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, iar o suspendare a președintelui țării ar fi fost catastrofală pentru toți cetățenii. Da, domnule președinte, acum am înțeles. Când ați numit-o pe Viorica Dăncilă, respectând Constituția, ați pierdut o parte din electoratul taliban care v-a votat în 2014. Să nu vă pară rău, ați scos România dintr-o criză politică urâtă. Astăzi, când ați revocat-o pe Laura Codruța Kovesi, cel mai probabil, ați mai pierdut o parte din electoratul dumneavoastră fidel. Nici de data asta să nu va pară rău pentru că sigur, sigur ați câștigat o parte din electoratul lor, al celor care abia astăzi, că și mine, au înțeles că într-o democrație bătăliile politice se duc corect, constituțional și întotdeauna cu față îndreptată către popor. Am înțeles, domnule președinte!"