Ordonanța prin care fostul premier Victor Ponta a lovit Realitatea TV

Guvernul premierului Victor Ponta a emis în 2013 o ordonanta de urgenta prin care a modificat Legea Audiovizualului, pentru a impune CNA sa nu mai elibereze sau sa aprobe modificarea licentelor audiovizuale, societatilor care detin astfel de licente, dar care inregistreaza datorii restante la bugetul de stat. ”Din punctul meu de vedere, Ordonanta de urgenta a fost dedicata Realitatea Media”, a explicat fosta membră a CNA Narcisa Iorga pentru Realitatea.net.

Guvernul fostului premier Victor Ponta a fost foarte preocupat de soarta Realitatea TV. Concret, în 2013, guvernul a emis o ordonanta de urgenta prin care a impus Consiliului National al Audiovizualului sa nu mai elibereze sau sa aprobe modificarea licentelor audiovizuale societatilor care detin astfel de licente, dar care inregistreaza datorii restante la bugetul de stat.

”Ordonanta de urgenta a fost dedicata Realitatea Media, pentru ca Realitatea TV era singura televiziune aflata in insolventa la data adoptarii Ordonantei de urgenta”, a explicat fosta membră a CNA Narcisa Iorga, pentru Realitatea.net. Tot Narcisa Iorga observă că nu exista niciun motiv pentru a modifica o lege organica printr-o Ordonanta de urgenta.

Informațiile, într-un interviu obținut de Realitatea.net:

Realitatea.net: Doamna Narcisa Iorga, va rugam sa explicati, in calitate de fost membru CNA, ce anume cunoasteti in legatura cu faptul ca B1 TV a reusit, in trecut, sa transfere licenta de pe o firma pe o alta, nou infiintata. Si care este situatia Realitatea TV, din punctul dumneavoastra de vedere, ca fost membru al CNA, care cunoaste foarte bine ce s-a petrecut?

Narcisa Iorga: In luna aprilie a anului 2013, premierul Victor Ponta a emis o ordonanta de urgenta prin care a modificat Legea Audiovizualului, desi evident nu exista niciun motiv pentru a modifica o lege organica printr-o Ordonanta de urgenta. Deci nu exista niciun fel de urgenta a modificarii acestei legi, prin care a impus Consiliului National al Audiovizualului sa nu mai elibereze sau sa aprobe modificarea licentelor audiovizuale societatilor care detin astfel de licente, dar care inregistreaza datorii restante la bugetul de stat.

Pentru cea mai mica schimbare a licentei audiovizuale sau pentru prelungirea valabilitatii licentei, Realitatea TV ar trebui sa nu inregistreze niciun fel de obligatie restanta sau sa vina cu un certificat de esalonare la plata a acestor datorii.

Realitatea.net: Vreti sa spuneti ca totul a fost cu dedicatie?

Narcisa Iorga: Din punctul meu de vedere, Ordonanta de urgenta a fost dedicata Realitatea Media, pentru ca Realitatea TV era singura televiziune aflata in insolventa la data adoptarii Ordonantei de urgenta.

Realitatea.net: Cine a semnat acea Ordonanta de urgenta?

Narcisa Iorga: Ordonanta de urgenta a fost semnata de Victor Ponta (n.red. prim ministru la acel moment) si contrasemnata de ministrii Dan Nica, Daniel Chitoiu de la PNL si de ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea.

Din pacate, aceasta Ordonanta a fost adoptata in numai doua saptamani de Camera Deputatilor, cu o larga majoritate de voturi, in aprilie 2013, devenind lege doi ani mai tarziu, in 2015, fiind adoptata definitiv, de asemenea cu votul majoritatii parlamentarilor.

Aceasta Ordonanta nu a atras atentia industriei din audiovizual decat asupra aspectelor legate de modificarile aduse la regimul de publicitate. In privinta acestei prevederi referitoare la insolventa, nu a strigat nimeni nimic.

Realitatea.net: De ce?

Narcisa Iorga: Pentru ca singura societate afectata era Realitatea Media.

Realitatea.net: Se poate spune, prin urmare, ca a fost o decizie politica?

Narcisa Iorga: Din moment ce Ordonantele de urgenta sunt acte eminamente politice, Guvernul fiind politic, si adoptand astfel de acte, putem trage aceasta concluzie. Evident. Este o decizie politica a primului ministru, in primul rand si a ministrilor din Guvern.

Realitatea.net: Bun, dar cum s-a putut accepta, in cazul B1 TV, transferul licentei de pe o firma pe alta. Cum s-a facut prelungirea licentei?

Narcisa Iorga: In cazul B1 TV, situatia a fost cu totul diferita, pentru ca la momentul la care B1 TV si-a schimbat actionariatul, legea audiovizualului nu avea niciun fel de prevedere referitoare la insolventa.

Acest articol despre care va vorbeam ca a fost introdus prin Ordonanta de urgenta s-a adoptat in anul 2013. Deci, pana la momentul 2013, o societate care detinea o licenta putea sa transfere, putea sa isi schimbe actionariatul, chiar daca se afla in insolventa, pentru ca nu incalca legea audiovizualului. Iar Consiliul National al Audiovizualului nu functioneaza sub autoritatea legii insolventei, ci a legii audiovizualului. Ce tine de CNA este prevazut strict in legea audiovizualului, nu in alte legi.

Asadar, autoritatea CNA nu era asupra situatiei financiare a unei societati, ci doar asupra respectarii legii audiovizualului. Or, daca legea audiovizualului nu prevedea nicio restrictie de transfer, de schimb al actionariatului, atunci nici nu avea de unde sa stie ca B1 este in insolventa sau nu este in insolventa si putea sa faca acest transfer cu acordul CNA, fara niciun fel de ilegalitate.