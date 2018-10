Ordonanța lui Toader a declanșat blocajul în tribunale. Apel de urgență la CCR

Toader a dat teme grele judecătorilor din procesele penale

Curtea de Apel București intervine în scandalul Ordonanței care a modificat legile justiție, informează Realitatea TV. Judecătorii iau în calcul să sesizeze chiar ei Curtea Constituțională a României, cu privire la acest act normativ.

Un complet de la Curtea de Apel București ar putea decide azi dacă sesizează Curtea Constițutională în cazul OUG 92 aprobate luni de Guvern, privind modificarea Legilor justitiei.

Era de așteptat ca acest lucru să se întâmple: avocații apărării pot solicita, în virtutea noii Ordonanțe, ca procurorii DNA din dosarele de pe rol să fie recuzați din motivele prevăzute de OUG-ul lui Toader - faptul că nu au vechimea necesară, sunt detașați sau nu au ajuns la parchetul anticorupție prin concurs.

Președinta unui complet de judecată a pus în discuție vineri dacă trebuie sesizată CCR în cazul celebrului articol VII din OUG 92/2018. Este vorba de articolul care a fost în discuțiile membrilor CSM în această săptămână și care ar putea arunca în aer activitatea parchetelor.

Art. VII. - Procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si in cadrul celorlalte parchete, raman in functie in cadrul acestora, numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Lenea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La cererea DNA, DIICOT şi a Parchetului General, Consiliul Superior al Magistraturii a analizat Ordonanța lui Toader şi a decis că efectele trebuie să se aplice doar în viitor. Numai că hotărârea CSM este doar o recomandare.

Deşi el este cel care a avizat actul normativ, ministrul Justiției a lăsat responsabilitatea interpretării în curtea CSM. Prezent la şedinţă, Tudorel Toader chiar a votat ca ceilalţi membri ai forului.

"Legea e lege şi trebuie respectată de toată lumea", a spus machiavelic Tudorel Toader.

Specialiştii cred că diavolul se ascunde în detalii. Şi că orice inculpat care consideră că, potrivit ordonanței, procurorii care îi investigheaza nu îndeplinesc noile criterii, se vor putea plânge in instanţă. Exact ceea ce se întâmplă acum.

Este de așteptat ca CCR să ia o decizie cu privire la constituționalitatea unui articol din noua OUG, chiar în lipsa unei cereri de examinare venite de la Avocatul poporului, plecat în vacanță în SUA

"Dacă aţi avea un dosar penal la DNA sau DIICOT şi aţi afla că procurorul care vă face zile fripte are o vechime de doar 7 ani, aţi folosi sau nu ordonanţa lui Tudorel Toader ca să scăpaţi de el? Eu mărturisesc sincer că da. L-aş contesta în instanţă, invocând faptul că nu mai îndeplineşte condiţiile de a lucra la această unitate de parchet. Iar instanţa nu are ce face cu recomandarea de ordin administrativ a CSM, ci va judeca după lege – indiferent dacă aceasta e bună sau proastă. Iar legea, în cazul de faţă, e chiar Articolul VII din ordonanţa lui Tudorel Toader", spune jurnalistul Liviu Avram.

Prin urmare, dacă n-a reuşit să-i scoată în bloc pe procurorii tineri din DIICOT şi DNA, ministrul Justiţiei pare a reuşi să-i scoată din dosare bucată cu bucată, printr-un instrument pe care el însuşi l-a pus în mâna infractorilor.