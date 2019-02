Ordonanța lăcomiei, amânată în Senat pentru o săptămână

Bancomat fără comisioan bancare

Controversata ordonanță 114/2018 nu a fost dezbătută marți în comisia de buget de la Senat, așa cum era programat. La ședința senatorilor urma să vină și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, dar acesta nu și-a făcut timp pentru dezbatere.

Aflată în procedură de urgență în Parlament, OUG 114 a încins deja spiritele în coaliție de guvernare, din cauza taxei de 2% impusă companiilor energetice, dar și taxei pe activele băncilor.

Dacă ALDE vrea eliminarea taxa din energie, ministrul de Finanțe spune că trebuie analizată orice modificare și că nu se pune problema unor schimbări peste noapte.

Nici băncile nu sunt mulțumite de taxele care ar urma să le fie aplicate. Bancherii se întâlnesc marți cu șeful Senatului Călin Popescu Tăriceanu, pentru a-i explica motivele pentru care cer eliminarea taxei.

OUG 114, care a introdus taxe pentru bănci şi le-a mărit pe cele din telecomunicaţii şi energie a fost adoptata la finalul lunii decembrie, iar acum, tot Guvernul se gandeste sa o modifice. Vor fi doar dezbateri in acesta sedinta, urmand sa se dea si un raport.

Actul normativ ar putea fi radical modificat în Parlament. Cel puţin asta a anunţat preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că modificările la OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare vor fi în concordanţă cu problemele semnalate de reprezentanţii administrației.

Dăncilă a ținut să sublinieze faptul că "asta nu înseamnă o cedare".

"Legat de Ordonanţa 114, am spus că este nevoie de flexibilitate. Şi de aceea am chemat miniştrii, ca fiecare să spună ce probleme sunt pe fiecare capitol în parte. (...) Ceilalţi miniştri au discutat fiecare pe linia domniei sale, astfel încât acolo unde sunt probleme să vedem ce modificări facem. Asta nu înseamnă o cedare, asta nu înseamnă că dacă cine strigă mai tare, ăla are dreptate.

În schimb, PNL atrage atentia ca suprataxarea companiilor din aceste sectoare va fi platita de noi, prin facturi:

"Groparii economiei româneşti - Dragnea, Vâlcov, Teodorovici, Tăriceanu şi Hunor - se fac că nu văd cum firmele din energie, telecomunicaţii, Internet, bănci şi pensii private sunt înnebunite de prevederile OUG 114, iar ei nu fac nimic pentru a opri acest măcel asupra companiilor. (...) Supra-taxarea acestor companii o vom plăti cu toţii prin facturi mai mari la gaze, energie electrică, carburanţi, telefon şi Internet, rate mai mari la bancă şi scumpiri în lanţ la alimente şi bunuri de larg consum", a arătat Dancă.