Scenariu BOMBĂ. Ordonanța 13 ar putea intra în vigoare peste câteva zile

Grindeanu și Dragnea

Controversata ordonanţă 13 poate să intre în vigoare, chiar dacă a fost, teoretic, abrogată. Jurnalistul Liviu Avram a prezentat, aseară, la Jocuri de Putere, un scenariu bombă care arată că Guvernul ar fi premeditat legislaţia, în aşa fel încât Parlamentul să fie nevoit să respingă ordonanţa de abrogare.

"Scenariul cel mai pesimist e următorul. Parlamentul va ignora OUG 13 sub pretextul că a fost deja abrogată și se va concentra pe OUG 14. Și ce va constata Parlamentul? Că OUG 14 are articole neconstitutionale si o va respinge prin lege. Respingând OUG 14 prin lege, va intra automat OUG 13. Deci Guvernul degeaba a abrogat-o. Pentru că i-a dat motiv Parlamentului să abroge OUG 14 pentru că are elemente necostituționale. OUG 13 intră automat chiar daca nu e aprobata prin lege de parlament prin efectul respingerii ordonanței de abrogare", a spus Liviu Avram la Jocuri de Putere.

Sigura fereastra de oportunitate pe care o mai avem, spune jurnalistul, este ca aceasta lege de respingere a OUG 14 să fie atacată la CCR. Problema este cum să faci ca la CCR să nu ajunga doar respingerea OUG 14, ci să aduci și OUG 13. Pentru că dacă CCR spune că legea de respingere OUG 14 e constituțională, legea se publică în Monitorul Oficial, intră în vigoare automat OUG 13, fara sa poata fi exercitat controlul CCR asupra ei.

Curtea Constituţională nu a judecat pe fond Ordonanţa de Urgenţă numărul 13, care a scos lumea în stradă, pe motiv că, între timp, Guvernul a abrogat-o



Unii jurişti susţin că argumentele aduse de preşedintele CCR nu sunt decât pretexte pentru a nu intra pe fondul problemei – o modalitate de a nu influenţa disputa politică.

"Guvernul a trimis la Parlament o ordonanţă în care a plantat, în mod deliberat, elemente de neconstituţionalitate, astfel încât parlamentarii să aibă temei pentru a respinge ordonanţa 14. Deja senatorul Şerban Nicolae devoalează planul şi a început să vorbească despre asta: că abrogarea ordonanţei 13 a fost o soluţie legislativă greşită şi că o să vedem noi la Parlament cât de bună e ordonanţa 14", mai spune Liviu Avram.

Problema ordonanţei 13 nu s-a încheiat aşadar nici cu abrogarea ei, nici cu demisia lui Florin Iordache. Ea doar s-a mutat cinci kilometri mai încolo, de la Guvern la Parlament