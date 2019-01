Orban: Lista pentru europarlamentare, finalizată la 15 februarie

Preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a anunţat că PNL şi-a propus să finalizeze lista de candidaţi la alegerile europarlamentare până în data de 15 februarie, urmând ca aceasta să fie votată în Biroul Politic Naţional al partidului.

"Am anunţat, avem ca obiectiv finalizarea listei, 15 februarie. Avem 49 de candidaţi, există o procedură stabilită, avem candidaţi puternici, dificultatea selecţiei este tocmai din cauza faptului că avem candidaţi puternici. În publicaţia 'Politico', de exemplu, (...) s-a spus cine sunt cei mai importanţi şi cei mai influenţi români care vor influenţa deciziile la nivel european în perioada preşedinţiei Consiliului Europene, au fost prezentaţi doar 4 europarlamentari acolo. Toţi patru europarlamentari - respectiv Siegfried Mureşan, Marian Jean Marinescu, Cristian Buşoi şi Adina Vălean - erau din partea PNL, deci noi avem", a spus Ludovic Orban, duminică, la TVR 1.



Întrebat câţi dintre cei pe care i-a enumerat crede că vor mai rămâne pe lista de candidaţi ai PNL la alegerile pentru Parlamentul European, liderul liberalilor a spus: "Au şanse, urmează să facem analizele".







"Nu pot să mă pronunţ asupra listei, personal, pentru că nu vreau să nedreptăţesc pe colegii mei care candidează. (...) Am făcut şi analize, fiecare candidat a făcut un proiect privitor la ce-şi propune să facă la nivelul Parlamentului European, evident în domeniile de specializare pe care le are şi unde are într-adevăr competenţa şi capacitatea de a contribui cu idei şi cu soluţii bune la deciziile la nivel european. De asemenea, fiecare are un background, o experienţă politică, administrativă, experienţă în relaţii internaţionale. Toate lucrurile acestea se cuantifică şi va rezulta o formă de listă care, până la urmă, va fi votată democratic în cadrul Biroului Politic Naţional al partidului", a precizat Orban.