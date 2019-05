Orban:"Dragnea se ascunde ca șobolanul la Kisselef și joacă Agry Birds"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, la mitingul partidului de la Focşani, că a fost în ţară, în mai multe fief-uri PSD, dar nu l-a văzut nicăieri pe liderul acestei formaţiuni.

"L-a văzut cineva pe Dragnea? Dragnea nu are curaj să scoată capul în lume în nicio localitate, se ascunde ca un şobolan în Kisselef unde joacă Angry Birds. A înnebunit complet omul ăsta. Mai poate conduce ăsta România?", a susţinut Orban, în faţa celor aproximativ 5.000 de participanţi la miting.

"Vreau să transmit un mesaj către PSD. Pe 26 mai, pentru voi, PSD-iştilor, vine cutremurul. Cutremurul liberal. Ne-au umilit. Ne-au călcat în picioare, ne-au îngenuncheat şi au adus în fruntea României cei mai prost pregătiţi dintre români. Şi-au adus clientela, şi-au adus odraslele, amantele pentru a conduce România şi vor ca România să fie moşia lor. Îi asigurăm că împreună cu dumneavoastră, cu toţi românii de bună credinţă din ţară şi de peste hotare, pe 26 mai vom elibera România. Românii plecaţi în afară vor să vină acasă, pentru a veni acasă trebuie să-i scăpaţi de ciuma roşie, de cei care se cred stăpâni pe România", a afirmat Rareş Bogdan, candidatul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare.

El a spus că primarii liberarali au adus bani europeni pentru a ridica viaţa cetăţenilor din Cluj, Alba, Botoşani, Suceava, din Ploieşti, Braşov, din Arad, din Timişoara si Reşiţa, din Deva.

"La Alexandria în 12 ani într-un oraş condus de PSD au adus un milion de euro fonduri europene, Clujul a adus 670 de milioane, la Focşani au adus 2.000 de euro. La Arad sau Alba Iulia sau la Oradea, primarii liberali au adus sute de milioane de euro fonduri europene. La Brăila sau la Bucureşti au adus autobuze de tip cratiţă făcute de cei care fac şaorma, de turci, în timp ce liberalii au adus autobuze făcute de Ocident. N-au fost în stare să construiască un kilometru de autostradă, n-au fost în stare deşi aveau la dispoziţie 2,7 milioane de euro, să înceapă măcar construcţia unui spital regional din cele câte au promis. Au minţit şi ne-au îndatorat", a susţinut Rareş Bogdan.

El a îndemnat oamenii să voteze la referendumul din 26 mai.

"Tot pe 26 mai avem un referendum important. Trebuie să demonstrăm ce vrem. O ţară a infractorilor sau o ţară a oamenilor cinstiţi. Nu cred că vă doriţi să vă treziţi cu teama că PSD mai dă o ordonanţă care să-i scape de închisoare pe ei şi pe acoliţii lor. Votaţi da la referendum", a spus Rareş Bogdan.

La rândul său, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus că "zilele lui Oprişan s-au terminat".

"Suntem aici să dăm un semnal clar, limpede, pentru toţi vrâncenii că zilele lui Oprişan s-au terminat şi că începutul sfârşitului pentru Oprişan e pe data de 26 mai. «Portofele», nu uita, Vrancea nu mai e a ta. Nu voi uita niciodată umilinţa la care am fost supus de acest interlop, derbedeu care a pus mâna pe putere în Vrancea profitând de sărăcia, de bunul simţ si de frica vrâncenilor. Şi-a bătut joc de istorie, şi-a bătut joc de PNL la Mausoleul de la Mărăşeşti, la aniversarea a 100 de ani de la bătăliile de la Mărăşeşti, Oprişan a interzis PNL să depună coroane de flori la mormântul ostaşilor care s-au sacrificat pentru România. Nu voi ierta niciodată", a spus Orban.

El a povestit că a fost prin ţară, în "fiefuri PSD", dar nu l-a văzut pe Liviu Dragnea.

"Am fost săptămâna asta în fiefuri PSD, la Câmpulung, n-am văzut picior de PSD-ist, nu l-am văzut pe Dragnea. Am fost la Mioveni, unde primarul a fost ales cu 90 la sută, n-am văzut picior de PSD-ist, nu l-am văzut pe Dragnea. Am fost în Turnu Severin, cu primar PSD. N-am văzut picior de Dragnea. L-a văzut cineva pe Dragnea? Dragnea nu are curaj să scoată capul în lume în nicio localitate, se ascunde ca un şobolan în Kisselef unde joacă Angry Birds. A înnebunit complet omul ăsta. Mai poate conduce ăsta România? Trebuie dus fie la spital, fie la ... bate vânt de schimbare", a afirmat Orban.

Aproximativ 5.000 de oameni au participat, duminică, la mitingul electoral organizat de PNL la Focşani, cel mai mare organizat vreodată de liberali în acest judeţ.

La eveniment au participat Rareş Bogdan, numărul 1 pe listele de la europarlamentare, alături de Mircea Hava, primarul oraşului Alba Iulia, şi Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al PPE şi actual europarlamentar, liderul PNL, Ludovic Orban, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, dar şi parlamentari de Vrancea şi din regiune, simpli membri de partid şi simpatizanţi din Buzău, Galaţi, Bacău, Vaslui, Brăila şi din alte judeţe din zona Moldovei.

În discursul său, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, i-a îndemnat pe vrânceni să nu le fie teamă pentru că "până şi Oprişan pică".

"Ţara se ridică, Vrancea se ridică. Am un mesaj pentru cei care trăiesc sub teroarea instituită de Oprişan. Nu vă fie frică, până şi Oprişan pică. Ceauşescu a picat, Iliescu a picat, Năstase cât era de mare şi de greu a picat, Ponta a picat, Dragnea o să pice şi el după 26 mai. PSD trebuie să intre la coşul de gunoi al istoriei”, a spus Sighiartău.

La finalul mitingului, liderii PNL au făcut o baie de mulţime, au împărţit participanţilor trandafiri galbeni sau roz şi s-au fotografiat cu aceştia.