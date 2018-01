Orban afirmă că Guvernul Dăncilă este în mare parte şi al UDMR

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, consideră că Guvernul Dăncilă, validat de Parlament, este şi al Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

El a declarat într-o emisiune la Realitatea Tv că a purtat discuţii cu liderii UDMR pentru a nu vota Cabinetul Dăncilă, subliniind că, dacă această formaţiune nu ar fi susţinut PSD şi ALDE, Guvernul nu ar fi fost votat.



"Acest guvern este în mare parte şi guvernul UDMR şi lucrul ăsta e bine să fie cunoscut. Dacă ar fi existat o şansă să nu fie învestit Guvernul Dăncilă, aceasta era şansa, dacă UDMR nu vota cu învestirea Guvernului Dăncilă. Am explicat că actuala coaliţie face un rău imens României, că învestirea acestui Guvern înseamnă îngenuncherea României la picioarele lui Dragnea, înseamnă că i se dă posibilitatea lui Dragnea să confişte integral instituţiile statului român şi mai ales să arunce România într-o prăpastie aşa cum o face de un an de zile", a afirmat Orban, conform agerpres.ro.



Potrivit lui, liberalii nu au putut oferi nimic UDMR din poziţia de partid de Opoziţie, menţionând că cei care au susţinut acest guvern sunt complici la prăbuşirea economică a României şi la distrugerea imaginii externe a acesteia.



"Nu am putut să propun nimic, pentru că la ora actuală PNL nu are ce să ofere nimic UDMR decât argumente care ţin de interesul general, de răul pe care îl face acest guvern şi de faptul că orice susţinere a acestui guvern, compus de actuala majoritate, înseamnă de fapt o complicitate la o prăbuşire economică, la o distrugere a imaginii externe a României, la o aruncare a României la periferia Uniunii Europene", a adăugat preşedintele PNL.