Orban a semnat: Mădălin Voicu a fost concediat din funcția de secretar de stat

Mădălin Voicu nu mai este secretar de stat in Ministerul Culturii.



Premierul Ludovic Orban a semnat, joi, decizia de revocare a lui Mădălin Voicu din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, hotărârea urmând a fi publicată în Monitorul Oficial, potrivit unui anunț al Executivului.

Deputatul USR Iulian Bulai, membru al Comisiei de Cultură din Parlament, este cel care a atras atenția că Mădălin Voicu nu este supus ”depesedizării”, cerând, joi, premierului Ludovic Orban să îl dea afară pe Mădălin Voicu, așa cum a procedat cu foarte mulți alți secretari de stat.

"Madalin Voicu e singurul secretar de stat de la Ministerul Culturii ramas in functie dupa schimbarea guvernului. Si pentru ca n-a dat semne, in doi ani si jumatate la minister, ca a facut ceva, orice, concret acolo, care sa-l faca vital si de neinlocuit pentru cultura Romaniei, sub cel mai toxic ministru al Culturii din istoria tarii, din doua una, criteriul competentei pentru PNL e ori sa fi stat trei ani degeaba pe banii statului, ori sa ai relatii tandre, de lunga durata, cu liderul partidului. In oricare varianta, e vorba de ipocrizie”, spunea Iulian Bulai.