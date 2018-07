Orban a pierdut, oficial, majoritatea în PNL

Ultima ședință a BPN a marcat începutul sfârșitului pentru Ludovic Orban la presedintia PNL. Încolțit de nemulțumirile liberalilor, Ludovic Orban a încercat sa impună unele modificari ale statutului PNL menite sa-i întărească poziția de președinte si sa isi execute oponentii din filiale. Dezbaterile au fost aprinse si majoritatea covârșitoare a membrilor BPN au exprimat opinii împotriva modificărilor dorite de Orban.

Din 69 de oameni prezenți doar 28 au votat in favoarea modificărilor, număr insuficient chiar daca Orban a transformat din proprie inițiativă spre stupoarea celor prezenți cele 28 de voturi in 31. Cert este ca 38 din membrii BPN s-au poziționat ferm împotriva președintelui partidului, marcând momentul in care Ludovic Orban a pierdut oficial majoritatea in partid.

