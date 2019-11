Orban a anunțat deja scorul lui Iohannis din turul doi

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că președintele Klaus Iohannis va obține cel puțin 40% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale și că scorul în al doilea tur de scrutin va fi de peste 62%.

„Am făcut campanie pentru președintele României, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% în primul tur și sunt convins, după cum arată datele, că am atins acest obiectiv”, a declarat Orban la un post de televiziune.