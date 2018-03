Ora Pământului 2018. Sâmbătă, 180 de ţări, inclusiv România, sting lumina

În 2018, în România, 25 de oraşe - Adjud, Arad, Aiud, Bacău, Braşov, Brăila, Bistriţa, Bucureşti, Buzău, Constanţa, Făgăraş, Drobeta Turnu Severin, Iaşi, Moineşti, Oradea, Oneşti, Panciu, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa, Roman, Roşiorii de Vede, Satu Mare, Sibiu, Sighişoara, Tulcea, Turda, Vaslui, Vulcan - au anunţat organizarea unor activităţi cu ocazia Earth Hour, potrivit site-ului ora-pamantului.ro.

Astfel, sâmbătă, în toată ţara vor avea loc mai multe evenimente şi activităţi organizate pentru a sărbători Ora Pământului, precum ture cu bicicletele, concerte în aer liber şi nu numai, lista acestora fiind actualizată constant pe ora-pamantului.ro şi pe pagina de Facebook WWF Romania.

Casa Poporului, în întuneric timp de o oră, de Ziua Pământului

Luminile interioare şi exterioare de la Palatul Parlamentului vor fi stinse sâmbătă seara, între 20.30 şi 21.30, în acest fel instituţia alăturându-se acţiunilor din 6.500 de oraşe din întreaga lume dedicate Zilei Pământului.

"Camera Deputaţilor se alătură, şi în acest an, celei mai mari acţiuni voluntare de mediu, „Earth Hour – Ora Pământului în România”, ca partener al organizaţiei internaţionale „World Wide Fund for Nature”. Pentru a marca acest eveniment, iluminatul interior şi exterior al Palatului Parlamentului va fi întrerupt sâmbătă, 24 martie, între orele 20.30 – 21.30", se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit Mediafax, Camera Deputaţilor participă la acest eveniment de la prima ediţie a acestuia în România.

Anul trecut, instituţii emblematice din România, precum Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Guvernul României şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) din Bucureşti s-au alăturat evenimentului.

În Bucureşti, "conversaţia" despre biodiversitate are loc printr-un program variat, în cadrul unui eveniment organizat de WWF. La Palatul Universul (Beans & Dots şi Mezanin), sâmbătă, de la ora 19.00, va avea loc proiecţia mediumetrajului "Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru oameni", urmând ca participanţii să îşi dăruiască energia naturii în paşi de dans cu Swing Dance Society. Rockabella şi Blue Noise aduc muzică, fără să se folosească de surse de energie electrică, iar The Bat - We love IMPRO este un spectacol parcă scris pentru natură şi Ora Pământului, potrivit organizatorilor.

De asemenea, adevăraţii VeloPrieteni România organizează o tură cu bicicletele, punctul de întâlnire fiind Rondul Bicicliştilor din Parcul Izvor, la ora 20.30. Traseul va cuprinde Parcul Izvor, Unirii, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Charles de Gaulle, Bulevardul Kiseleff, Calea Victoriei şi retur la Izvor.

Totodată, în Bucureşti şi în toată ţara vor avea loc evenimente organizate de Corul Naţional de Cameră Madrigal - Marin Constantin, prin Programul Naţional Cantus Mundi. Lista oraşelor şi coordonatorilor poate fi consultată pe https://www.cantusmundi.com/ro/.