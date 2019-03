Oprea a racolat un senator PSD și l-a convins pe Lucian Diniță să se înscrie în UNPR

Gabriel Oprea

Președintele UNPR Gabriel Oprea a anunțat că senatorul PSD Ioan Talpoș (ofițer în rezervă a semnat adeziunea la UNPR și este, de astăzi, vicepreședinte al partidului. Președintele UNPR a anunțat, totodată, că fostul șef al Poliției Rutiere Române, col.(r) Lucian Diniță, s-a înscris în partid și ocupă funcția de președinte executiv al organizației Ilfov.

Gabriel Oprea a mai anunțat că UNPR a stabilit zece obiective de țară pentru îndeplinirea cărora s-a angajat. Obiectivele sunt următoarele:

- standard de viaţă european în România;

- statut efectiv de cetățean european demn pentru cetățenii României;

- integrare europeană prin competitivitate;

- guvernare prin responsabilitate, morală și lege;

- modernizare instituțională prin descentralizare, eficacitate și responsabilizare;

- asigurarea unui nivel ridicat de educație și cultură pentru toți românii și asigurarea unor servicii de sănătate la standarde europene;

- modernizare economică prin reindustrializare și reprofesionalizare;

- securitate alimentară prin modernizarea agriculturii și a spațiului rural;

-unitate și securitate națională în contextul european și internațional;

-libertate, demnitate și respect pentru fiecare cetățean.

Gabriel Oprea a mai spus că UNPR va iniția următoarele propuneri legislative:

- mărirea salariului minim net garantat cu cel puțin 200 lei lunar, prin eliminarea impozitului pe salarii şi reducerea CASS de la 10% la 5%;

- favorizarea creşterii numărului de tineri care studiază, printr-o deducere suplimentară a 300 lei din venitul impozabil al familiei, astfel încât tot mai mulți tineri - viitorul României - sî poată obține specializări profesionale;

- creşterea pensiei sociale minim garantate de la 640 lei la cel puțin 200 euro, prin care se asigurǎ coşul minim de consum.

“Ne vom bate la europarlamentare să ne prezentăm onorabil. În același timp, pentru noi sunt foarte importante alegerile locale și cele parlamentare de anul viitor, unde ne propunem să obținem peste 10%. Știți cu toții că în anul 2015 mi s-au făcut dosare politice pentru ca UNPR să fie scos din joc. În acel an, partidul avea peste 500.000 de mebri, 65 de parlamentari, ajunsese la 12%, iar eu aveam 32%. Am participat la guvernare cu responsabilitate și am făcut multe mai ales pentru cei din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională. Acum, tot mai mulți oameni din acest domeniu ni se alătură în partid, iar unii chiar ocupă deja funcții de conducere. Peste 50.000 de noi colegi ni s-au alăturat în ultimele luni. Îi așteptăm alături de noi pe toți românii patrioți. Nu ne dăm bătuți, România trebuie să intre pe drumul corect, iar noi vom lupta pentru asta. Vom lupta pentru ca românii să fie respectați peste tot în lume, să li se asigure drepturile pe care trebuie să le aibă în calitate de cetățeni europeni”, a mai declarat Gabriel Oprea.