Opoziţia cere demisia ministrului Culturii, George Ivaşcu. Moţiunea, dezbătută în Camera Deputaţilor

Opoziţia cere demisia ministrului Culturii, George Ivaşcu. Moţiunea, dezbătută azi în plen

PSD calcă în picioare cea mai mare sărbătoare a românilor de pretutindeni – Centenarul Marii Uniri. Aşa se intitulează moţiunea simplă iniţiată de Opoziţie împotriva ministrului Culturii, care va fi dezbătută astăzi în plenul Camerei Deputaţilor.

Peste 100 de deputaţi de la PNL, USR şi PMP îi cer demiterea lui George Ivaşcu. Semnatarii îşi arată îngrijorarea "profundă" faţă de "incapacitatea" Guvernului de a administra buna desfăşurare a sărbătorii de la 1 Decembrie. Deputaţii Opoziţiei consideră necesară o dezbatere publică având ca temă găsirea de soluţii pentru reconsiderarea unui plan naţional dedicat Centenarului Marii Uniri.

Potrivit moţiunii, România are zero proiecte aprobate, zero proiecte finanţate şi zero proiecte implementate la nivel naţional pentru celebrarea Centenarului.

Moţiunea simplă va fi supusă votului în şedinţa de miercuri.