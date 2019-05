Opoziția vine cu o propunere surpriză la șefia Camerei Deputaților

Deputatul PNL Raluca Turcan a fost desemnată candidat la şefia Camerei Deputaţilor.

Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat marți că este propunerea comuncă a opoziției pentru a prelua funcția de președinte al camerei Deputaților, rămasă vacantă după încarcerarea lui Liviu Dragnea.

PNL, USR PLUS și PMP o susțin pe Raluca Turcan.

„Desemnarea preşedintelui Camerei Deputaţilor reprezintă un moment de maxima responsabilitate pentru partidele de opoziţie. Nu mai vorbim de orgolii, cu de obligaţie pe care o avem. Pentru a putea avea şanse de reuşită trebuie sa existe un efort comun al partidelor de Opoziţie. În sensul acesta am plecat împreuna cu colegii mei, Dan Barna şi Eugen Tomac, de la o serie de responsabilităţi faţă de cetăţenii României. În primul rând vorbim despre corectarea prevederilor de justiţie. Este obligatoriu să transpunem recomandările Comisiei de la Veneţia. Am plecat de la ideea că trebuie să facem dreptate cetăţenilor din diaspora. De aceea e nevoie de o susţinere în Parlament. E nevoie de o gură de oxigen pentru mediul de afaceri, care a fost victimă colaterală. Momentul desemnării preşedintelui Camerei Deputaţilor este un moment care poate sa pună bazele acestei agende reformatoare. Ne am bucurat astăzi sa ajungem la un numitor comun. Susţinem un candidat comun, in persoana mea pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor”, a afirmat Raluca Turcan.