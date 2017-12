Opinie: Semnalul lui Adrian Năstase pentru PSD

Semnalul ca Liviu Dragnea este din ce in ce mai vulnerabil in PSD nu vine, in mod paradoxal, de la premierul Mihai Tudose, chiar daca acesta i-a aplicat cateva lovituri succesive grele, incepand cu negarea statului paralel, pana la avizul negativ pentru proiectul celor doi lideri ai majoritatii privind Casa Regala.

Dl Tudose ar putea fi unul dintre succesorii lui Liviu Dragnea, un beneficiar al caderii sale, dar nu de acolo vine cel mai important semnal in opinia mea, scrie jurnalista Ioana Ene Dogioiu, pe ziare.com.

Spectaculos cu adevarat este faptul ca Adrian Nastase cere un congres al PSD anul viitor, spune jurnalista.

" ' Partidul are nevoie in primavara de un congres pentru a se discuta strategia pentru viitor. Este nevoie ca oamenii din partid sa se stranga si sa stabileasca o noua strategie, dupa ce timp de un an de zile ne-au facut pulbere tot felul de persoane, mai mult sau mai putin pricepute'.

Nu cred este vorba sub nicio forma de vreo revenire a lui Adrian Nastase. Nu cred ca ea este posibila, nu atat din cauza condamnarilor, ele reprezinta medalie de merit in PSD, ci pentru ca n-a fost un lider iubit in partid. A fost temut, a fost respectat, dar nu iubit. In PSD nu te mai ridici dupa ce ai cazut.

Dar Adrian Nastase are o simbolistica dupa care PSD tanjeste acum, constient sau nu. Este simbolul unui lider puternic, care a impus partidului o linie si o disciplina, care a asigurat PSD o perioada de uriasa putere si stabilitate avand o guvernare minoritara cu mult mai puternica decat este acum guvernarea PSD-ALDE si o opozitie cu mult mai solida, condusa de Traian Basescu.

Pe vremea lui Adrian Nastase, PSD nu era atat de izolat in plan extern, dimpotriva, atunci a incheiat negocierile de aderare la UE. PSD-istii nu uita ca pe vremea lui Adrian Nastase se fura in voie, nu exista justitie de fapt.

Si, totusi, atunci cand s-a pus problema unor miscari strategice precum adoptarea Legilor Justitiei, acelea pe care acum le macelareste PSD-Dragnea, legi de care a fost conditionata aderarea la UE, le-a facut.

Nu trebuie sa fii genial ca sa remarci ca in vremea lui Nastase, cu stegulete, mai taras mai grapis, Guvernul PSD a condus Romania in UE, in timp ce pe vremea lui Dragnea PSD este pe cale sa o expuna sanctiunilor UE, care pot ajunge la suspendarea dreptului de vot. Si nici pentru a intelege ce efecte electorale va avea asa ceva pentru PSD nu trebuie sa fii genial", mai scrie Ioana Ene Dogioiu, în editorial.

