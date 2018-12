Opinie: Iohannis a abandonat ţara în mâna infractorilor pentru un mandat ca un sejur de lux

"Klaus Iohannis a abandonat statul în mâna infractorilor, tratând primii 4 ani de mandat mai mult ca pe un sejur de lux. Iar efectele sunt cele pe care le simţim atât de dureros," este de părere editorialistul ziare.com Ioana Ene Dogioiu.

PSD distruge statul de drept cu mâna CCR, după ce a îngenuncheat ÎCCJ pentru ca Liviu Dragnea să scape de doua completuri neconvenabile, iar saptamana viitoare ar putea veni o decizie servita pentru a justifica amnistia si revocarea directorului SRI, scrie Dogioiu.



Faptul că social-democraţii conduşi de Dragnea au ajuns să facă aproape orice-şi doresc nu le poate fi reproşat. "Principalul vinovat moral nici măcar nu este PSD, care a facut doar ce era previzibil că va face şi doar ce a fost lăsat să facî. Ca un cimpanzeu care intră cu grenada în mână în silozul nuclear.



Preşedintele Iohannis a asistat pasiv, uneori chiar a contribuit la distrugerea pas cu pas a osaturii statului, sperând, se pare, că fiecare cedare va fi aceea dupa care în sfârşit va fi lăsat în pace să-şi savureze privilegiile."



Prima etapă în lanţul cedărilor şefului statului, este de părere Ioana Dogioiu, a fost renunţarea la şefii SRI George Maior şi Florian Coldea . "Nimeni nu spune ca mandatul domniei sale si cel al lui George Maior nu au continut si greşeli, iar ascensiunea lui Sebastian Ghita si a lui Gabriel Oprea sunt probabil printre cele mai mari si revoltatoare. Dar atunci când execuţi şeful operativului unui serviciu secret pentru ca aşa vrea un inculpat fugar (Ghiţă - N.R.) înseamnă să dai un semnal demolator pentru tot sistemul de securitate. Si preşedintele Iohannis l-a dat."

"Forta simbolica a presedintelui, implicarea lui in mentinerea independentei sistemului judiciar au lipsit cu desavarsire. Si, in aceste conditii, fiecare si-a luat lumea in cap dupa cum a crezut de cuviinţă. Vidul de putere naste haos si, cum orice sistem are oroare de vid, el este umplut de alti poli de putere."

