Operaţie reducere dioptrii: Tot ce trebuie să ştii

Operatie reducere dioptrii

Operaţie reducere dioptrii: Interventiile chirurgicale cu laser pentru corectarea viciilor de refractie au devenit in ultimii ani foarte populare.

Operaţie reducere dioptrii: Aceste operatii ofera posibilitatea purtatorilor de ochelari de a vedea lumea fata in fata fara a se mai ascunde in spatele lentilelor si, se pare, prezinta un risc minim si un confort sporit. Cine ar pierde o asemenea ocazie, mai ales in Romania, unde pretul lor este accesibil (comparativ cu tari din SUA sau din Uniunea Europeana)?

Ca oricare alta interventie chirurgicala, inainte de a apela la operatia cu laser de reducerea a dioptriilor, trebuie sa te informezi bine cu privire la riscuri, efecte secundare sau cat de compatibil/a esti: evolutia dioptriilor, varsta si afectiunile de care suferi sau ai suferit anterior.

Operaţie reducere dioptrii: Ce spune specialistul?

Dr. Mircea Filip, director medical al Clinicii de Oftalmologie Ama Optimex, precizeaza ca viciile refractive corectate cu ajutorul operatiei cu laser includ miopia, hipermetropia si astigmatismul; corectia prezbiopiei (scaderea cu varsta a posibilitatii de a citi de aproape) nu a luat inca o mare amploare, scrie eva.ro.

Miopia de pana la -6 D (dioptrii) se poate reduce prin operatii cu laser cu o mare exactitate si cu mai putina precizie pana la -12 D. Hipermetropia se corecteaza prin laser cu destula precizie pana la 5-6 D, in timp ce astigmatismele de 3 - 5 D se pot, de asemenea, corecta. Peste 6-7 dioptrii, problema se poate rezolva prin introducerea unui alt cristalin peste cel natural sau prin inlocuirea acestuia.

Operaţie reducere dioptrii: Ce tipuri de operatii exista ?

Fotokeratectomia refractiva (PRK, photorefractive keratectomy) se bazeaza pe fotoablatia tesutului cornean anterior in zona optica, respectiv se realizeaza o remodelare a suprafetei corneene de ordinul micronilor. Efectul corector se bazeaza pe aplatizarea curburii anterioare a corneei. Aproximativ 10 micrometri din ablatie corecteaza o dioptrie a miopiei. Hipermetropia se corecteaza prin ablatia periferica. Pentru corectia astigmatismelor, profunzimea ablatiilor poate fi asimetrica si depinde de meridianul pe care dorim sa-l aplatizam. Laserul se aplica numai pe partea anterioara a corneei timp de 30-60 secunde.

LASEK (Laser assisted subepithelial keratectomy) seamana cu Fotokeratectomia refractiva, dar este mai bine bine tolerata.

LASIK (laser in situ keratomileusis) este cel mai raspandit tip de chirurgie refractiva, folosindu-se pentru corectarea viciilor de refractie. Este o autogrefa refractiva, lamelara, ce permite corectia prin aplatizarea curburii corneene anterioare.

Se realizeaza o keratectomie lamelara (indepartarea straturilor anterioare ale corneei). Se indeparteaza de pe fata profunda a grefonului obtinut o lentila. Dupa rezectia tisulara dorita, grefonul se repune la loc. Prezinta, se pare, mai multe riscuri decat PRK sau Lasek. In acelasi timp, pacientii operati prin aceasta metoda pot vedea destul de bine la scurt timp dupa operatie, astfel incat pot sofa.

Operaţie reducere dioptrii: Toate cele trei tipuri de operatie se realizeaza in ambulator, cu anestezie topica (picaturi in ochi).

Cu una sau doua saptamani inainte de operatie, se vor face diverse masuratori (autorefractometrie, keratometrie, topografie corneeana etc.).

Persoanele care au purtat lentile de contact moi vor intrerupe portul lor cu una sau doua saptamani inainte de operatie, iar cei ce au purtat lentile de contact rigide mai mult.

Poti apela la o astfel de interventie daca:

ai varsta de peste 20 ani - cand refractia oculara devine stabila, mai ales in cazul miopiilor;

daca nu ai alte afectiuni ale ochilor;

daca nu ai alte afectiuni sistemice (reumatism articular acut, diabet zaharat, LES, leucemie, limfoame sau alte neoplazii, etc.);

daca dispui de banii necesari, deoarece astfel de operatii sunt considerate operatii estetice si nu sunt acoperite de Casa de Asigurari;

daca te-ai informat despre riscurile si beneficiile operatiilor cu laser in comparatie cu alte tratamente.

Operaţie reducere dioptrii: Operatia cu laser este dureroasa?

In timpul operatiei vei avea un mic disconfort (daca nu chiar deloc), deoarece ochiul este anesteziat prin picaturi. Dupa ce efectul anesteziei se duce, disconfortul resimtit variaza de la pacient la pacient.

Operaţie reducere dioptrii: Cand ma voi putea intoarce la lucru?

Majoritatea oamenilor se pot intoarce la lucru in cateva zile sau pana la 7-10 zile de la efectuarea operatiei. Sunt si oameni care se reintorc la serviciu chiar a doua zi.

Operaţie reducere dioptrii: Cat dureaza tratamentul?

Operatia in sine dureaza cateva minute, in functie de nivelul de corectare a viciilor de refractie.

Pacientul pleaca acasa dupa aproximativ 30 de minute. In mod normal, va observa o imbunatatire a vederii in trei pana la cinci zile de la interventie, insa recuperarea postoperatorie totala este variabila: doua saptamani pana la sase luni.

Operaţie reducere dioptrii: Este tratamentul permanent?

Pe termen lung, in majoritatea cazurilor, evolutia postoperatorie este favorabila in 98% din cazuri.

Ce trebuie si ce nu trebuie sa fac dupa operatie?

Pacientii vor purta ochelari de soare pentru protectie si vor urma tratament cu picaturi. In prima luna pacientii vor evita frecarea ochilor, expunerea la soare, aburi, fum, machiaj si efort fizic excesiv.

Operaţie reducere dioptrii: Care sunt riscurile unei astfel de operatii?

vindecare lenta a epiteliului corneean;

haze-uri corneene(vedere in ceata) si halouri;

dificultate la vederea nocturna, ceata la vederea in amurg(conducatori auto);

infectii oculare in absenta unei igiene riguroase;

regresia rezultatului initial.

Atentie! Acuitatea vizuala obtinuta postoperator nu va depasi acuitatea vizuala maxima ce poate fi obtinuta cu ochelarii cei mai buni.