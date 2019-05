Operațiunea “mătura și fărașul” în Lupeniul anului 2019

În anul 2019 autoritățile locale încă duc o bătălie cu cetățenii în ceea ce privește întreținerea localității. În municipiul Lupeni, autoritățile locale au plasat lângă fiecare bancă o mătură și un făraș. Edilii încearcă astfel să îi determine pe cetățeni să păstreze localitatea curată. Pentru ca obiectele să nu fie furate, acestea au fost prinse cu lanț.

”Am sesizat că anul trecut a avut un impact deosebit de important și benefic pentru cetățenii municipiului Lupeni și am considerat că este normal să repetăm aceste lucruri pentru a avea un oraș mai curat, așa cum ne dorim cu toții. Sunt amplasate în mod deosebit acolo unde problemele sunt mai mari. Anul trecut ne-am bucurat de un real succes al acestei metode pe care am aplicat-o, deoarece am reușit să sensibilizăm foarte mult cetățenii și să-i conștientizăm că numai împreună putem să avem un oraș curat”, a declarat primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță.

