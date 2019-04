Operațiunea "Corveta Multirol": Ambasada Romaniei la Canberra i-a avertizat pe Meleșcanu și Fifor

Continua seria dezvaluirilor despre faptele de coruptie deosebit de grave si despre scandalurile internationale in care este implicata firma Naval Group, cea care in asociere cu Santierul Naval Constanta a participat la licitatia corvetelor multirol, si despre care exista suspiciuni, semnalate mai ales de MApN, in ciuda ministrului Gabriel Les care s-a antepronuntat in favoarea companiei din Franta, angajata in actiuni periculoase de atingere a sigurantei Nationale. Azi vom prezenta, intre altele si cazul de achizitii din Australia, dar si avertismentul Ambasadei Romaniei de la Canberra. De asemenea, aratam un document in premiera care poate arunca-n aer relatia noastra cu NATO.

Prim ministrul Australiei, Scott Morrison, este implicat intr-o afacere dubioasa in privinta achizitiei de armeament. Principalul consilier al premierului si amic apropiat al acestuia, David Gazard, a avut un rpofit de 50 de milioane de dolari de pe urma contractului pe care Australia l-a semnat cu statul francez, care detine santierul "Naval Group", aceeasi entitate economica asociata in Romania cu Santierul Naval Constanta, care a participat la licitatia corvetelor multirol si care este acuzata international de fapte de coruptie deosebit de grave.

Spaga australiana

Naval Group se afla in continuare sub investigare in Franta si in Malayesia pentru ca a mituit un fost conducator politic, Najib Razak, aporpiat de premierul local, cu suma de 128 milioane de dolari, in baza unui contract cu submarine Scorpene. In plus, Naval Group se afla sub aceleasi suspiciuni de mita in afacerea submarinelor din Pakistan, Agosta Bravo, despre care am scris in episodul precedent.

Cei 50 de milioane de dolari de pe urma contractului cu submrinele australiene ce ar trebui sa se deruleze in acest an au fost distribuiti, dupa cum scrie presa locala, catre mai multi membri ai Partifului Liberal. De asemenea, in Australia exista o ancheta inceputa in 2016, cu girul Senatului din Australia, cand au aparut primele suspiciuni de coruptie din acest caz, pornite de la dezvaluirile fostului CEO local al Naval Group, Sean Costello, care era si fost membru al Partidului Liberal si avea legaturi directe cu David Gazard, omul premierului Scott Morrison. la fel este si cazul lui Chris Jenkins, fostul CEO de la Thales, firma implicata in contractul de inzestrare militar australian. In urma dezvalurilor si a anchetei s-a dispus acuzarea Naval Group si Thales (fiind in fapt vorba despre aceeasi companie, Thales detinand parti importante din actiunile Naval Group).

