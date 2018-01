Operația la sâni care i-a adus celebritatea Simonei Halep. Atunci era pe locul 232 mondial.

Simona Halep a făcut o operație de micșorare a sânilor în 2009. De atunci, sportiva originară din Constanța a tot urcat de pe locul 263 mondial, unde căzuse după perioada de convalescență, până pe primul loc în ierarhia tenisului mondial feminin.

A fost o decizie de bun augur luată de Simona Halep, care a vorbit despre intervenția chirurgicală suferită în urmă cu opt ani. ”Da, mi-am micşorat sânii. Operaţia am făcut-o în ţară. Am avut o perioadă de convalescenţă, însă am revenit repede pe teren”, declara Simona în august 2009. Cine ar fi făcut asemenea efort pentru performanță? Probabil doar Simona.

Simona Halep a mărturisit pentru Daily Mail că avea probleme cu sânii, a căror greutate o deranjau destul de serios în timpul meciurilor.

„Greutatea sânilor mă deranja. Mă trăgeau înapoi şi nu îmi permiteau să reacţionez cum trebuie. Nu îmi plăceau nici în viaţa de zi cu zi. Aş fi făcut operaţia chiar dacă nu aş fi fost sportivă”, spunea Simo în mai 2010.

Ilie Năstase, primul număr 1 din istoria ATP, a fost, la rândul său, de părere, că această decizie a Simonei a contribuit la această performață uluitoare atinsă de Simona Halep.

”Fără supărare spun, dar cred că este mult mai uşor să alergi fără greutăţi în faţă. Aşa cum nouă ne este mai lejer să fugim fără kilograme în plus în spate. Dar mai mult au contat pregătirea, antrenamentul”, a spus Ilie Năstase pentru Libertatea.