Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a atacat Realitatea TV prin intermediul postului B1 TV

Prin intermediul postului B1 TV, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a atacat Realitatea TV

În plin război între procurori și oameni cu probleme în justiție, Realitatea TV este atacată din toate părțile. După jignirile incalificabile pe care un realizator Antena 3 i le-a aruncat colegei noastre Ionela Arcanu, acum, postul B1 TV îi permite omului de afaceri Elan Schwartzenberg să atace Realitatea fără să aducă probe în susţinerea afirmaţiilor pe care le face.

În cadrul interviului, omul de afaceri israelian a acuzat o implicare a SRI în activitatea Realitatea TV. Fără probe, Elan Schwartzenberg a lăsat să se înţeleagă că acesta ar fi fost şi motivul pentru care postul de televiziune a ajuns să fie patronat de actualii acţionari:



Sorina Matei: Deci dumneavoastră spuneţi, în mod explicit, că cei de la Rovigo v-au avertizat că vor interveni serviciile secrete în Realitatea şi veţi pierde majoritatea?

Elan Schwartzenberg: Textual. Mai mult decât atât, mi-au spus că au interveit deja. Trebuia să mă duc la generalul Coldea să îi pup inelul, ghiulul, să îi jur credinţă, habar n-am. După ce am preluat Realitatea, domnul Maior m-a rugat să trec pe la generalul Coldea şi nu s-a mai întâmplat. Am discutat cu domnul Maior despre multiple teme, inclusiv despre Realitatea. A spus că dorinţa lui este ca acel post de televiziune să le ofere susţinere în interese naţional, o discuţie legitimă.



Acuzaţiile la adresa Realitatea TV s-au întins pe mai bine de o oră timp în care, la B1 TV, Elan Schwartzenberg nu a prezentat nicio dovadă. Postul de televiziune care a difuzat interviul cu omul de afaceri israelian este deținut de familia Păunescu și Sorin Oancea. Acesta din urmă a fost acuzat de Dan Voiculescu că i-ar fi cauzat pagube însemnate prin campanii de denigrare. Este de notorietate şi că George Constantin Păunescu a fugit din țara după 1997, după ce numele său a apărut în scandalul Bancorex. Mai mult, potrivit presei, el l-ar fi folosit pe Elan Schwartzenberg ca paravan într-o afacere cu iz penal, dar cu câştiguri de milioane de dolari.



Atacul lansat prin intermediul B1 TV vine la doar două zile după ce realizatorul Antena 3, Mircea Badea, a jignit-o pe jurnalista Realitatea TV, Ionela Arcanu. Asta după ce reporterul nostru a încercat să obțină răspunsuri concrete de la ministrul Justiției.



În trecut, Mircea Badea l-a atacat și pe realizatorul Jocuri de Putere, Rareș Bogdan. De această dată, avalanșa de atacuri la adresa Realitatea TV are la bază lupta cruntă dintre cei cu probleme în justiție și procurori, în timp ce jurnaliştii postului au prezentat ştirile așa cum sunt, fără a se poziționa de-o parte sau de alta a baricadei. Mai multe informații despre acest subiect puteți afla în această seară, de la ora 21, la emisiunea "Realitatea Românească", cu Octavian Hoandră.