Omul de afaceri austriac, găsit spânzurat la Buzău, s-a sinucis din dragoste. A lăsat bilet de adio

Omul de afaceri austriac, gpsit spânzurat la Buzău, s-a sinucis din dragoste. A lăsat bilet de adio

Printre documentele lăsate de austriac pe pasarela podului de la Mărăcineni a fost găsită o notiţă scrisă în limba germană

Descoperire macabra, ieri dupa amiaza, pe podul de la Maracineni. Autoritatile au fost alertate de un localnic care a observat un cadavru atarnand in streang, sub podul care traverseaza raul Buzau. Sinucigasul, un cetatean austriac, a lasat un bilet de adio, inainte sa-si puna capat zilelor. In mod ciudat, desi podul este destul de traficat, niciun sofer nu a observat gestul extrem al barbatului.

Un austriac în vîrstă de 48 de ani s-a sinucis, ieri după-amiază, spînzurîndu-se de balustrada podului de la Mărăcineni. Corpul bărbatului a fost observat de un localnic, angajat al unui garaj din apropierea podului. Imediat, omul a sunat la 112, anunțînd autoritățile despre grozăvia pe care o văzuse.

Bărbatul locuia împreună cu iubita sa iar pe 27 iulie urmau să se căsătorească. Cel mai probabil, susțin localnicii, gestul extrem al austriacului a survenit în urma disensiunilor conjugale. De altfel, duminică seară, după o ceartă în cuplu, austriacul ar fi plecat de acasă și nu s-a mai întors. În locul din care s-a aruncat, autoritățile au găsit un bilet de adio redactat în germană.

