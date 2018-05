Olympique Marseille - Atletico Madrid 0-1 LIVE finala Europa League

Olympique Marseille - Atletico Madrid este finala Europa League din acest an. Meciul se joacă în Franţa, la Lyon, miercuri, de la ora 21.45.

Min. 31: Ol. Marseille l-a pierdut pe Dimitri Payet, ieşit accidentat. În locul lui a intrat Maxime Lopez



Min. 21: GOL Atletico Madrid. Griezmann nu a iertat singur cu portarul Mandanda, la primul şut pe poartă al madrilenilor, după o greşeală imensă a lui Anguissa

Min. 12: Sarr nu reuşeşte să găsească spaţiul porţii, după un şut de la mare distanţă

Min. 4: Ocazie Marseille! Germain a tras defectuos, peste poarta lui Oblak, din poziţie ideală

Min. 1 - a început meciul. Marseille a avut lovitura de start

UPDATE 20.44: Suporterii francezi fac spectacol în tribune, cu torţe, petarde şi ale elemente pirotehnice

Olympique Marseille - Atletico Madrid. UPDATE. Echipele de start:

Marseille (4-2-3-1): Mandanda - Sarr, Ramy, Gustavo, Amawi - Anguissa, Sanson - Thauvin,Payet, Ocampos - Germanin

Altetico (4-4-2): Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis - Thomas, Gabi, Saul, Koke - Costa, Griezmann

Olympique Marseille - Atletico Madrid. Aceasta este prima finală europeană pentru Olympique Marseille, după 14 ani. Atunci, Valencia s-a impus cu 2-0, la Gothenburg, în ultimul act din Cupa UEFA. Francezii au câştigat însă cel mai important titlu european, Liga Campionilor, în 1993, când au bătut AC Milan cu 1-0.

Olympique Marseille - Atletico Madrid. De partea cealaltă, Atletico Madrid a câştigat Europa League în 2009-2010 şi 2011-2012 şi a pierdut de două ori în ultimul act al UEFA Champions League (2013-2014 şi 2015-2016), de fiecare dată în faţa celor de la Real Madrid.

"Din momentul în care am fost eliminaţi din Champions League, ne-am gândit la câştigarea acestei competiţii. Am fost consideraţi favoriţi să ajungem în finală şi asta a devenit o responsabilitate pentru noi. Şi uite că am reuşit", a spus Diego Simeone, antrenorul lui Atletico.

"Avem o şansă mică de a câştiga trofeul, dar vom da totul pe teren. Este un eveniment important pentru noi să jucăm împotriva lui Atletico. Dar o finală acasă, în Franţa, este o mare oportunitate. Nicio echipă din Franţa nu a câştigat acest trofeu. Ar fi fantastic să fim noi primii", a afirmat Rudi Garcia, tehnicianul lui Ol. Marseille. Olympique Marseille - Atletico Madrid