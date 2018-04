Oltin s-a accidentat, nu face față la "Exatlon"

Oltin Hurezeanu la Exatlon

Oltin Hurezeanu, unul dintre cei mai noi membrii ai echipei Faimoșilor și câștigătorul ediției Vrei să fii miliardar în anu 2002 trece prin momente dificile la Exatlon din cauza unor probleme de sănătate, dar și a grijilor suplimentare pe care și le face.

Din nefericire, Oltin nu dă randamentul dorit în echipa Faimoșilor, iar pierderea jocului din ediția din data de 31 martie i se "datorează" într-o proporție destul de mare. Oltin a dezvăluit care este problema care îl împiedică să concureze la cel mai înalt nivel, dar nu a renunțat să îți ajute colegii atât cât poate, chiar dacă durerile pe care le resimte sunt unele puternice.

Acesta a dezvăluit că sursa problemelor sale este o durere de spate mai veche care pur și simplu nu îi permite să alerge atât de repede pe cât și-ar dori. În plus, el a adăugat că este perfect conștient de faptul că îi poate trage pe colegii săi în jos și că uneori să gândește serios să renunțe la competiție. “Problema cea mai mare a mea nu sunt alergările. Oricât am încercat să evoluez, eu am și o problemă la spate. Eu nu pot mai mult. Este o problemă mai veche. Nu este locul meu să concurez cu Războinicii. Nu este bine să concurez pentru că nu aduc puncte și îi trag mult în jos pe ai mei”, a explicat Oltin Hurezeanu.