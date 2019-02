Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat, marţi, că a decis să-şi retragă candidatura pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, după o discuţie cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"Lia Olguța Vasilescu va fi numită șef de campanie pentru Dragnea la prezidențiale", a declarat Eugen Tomac, liderul PMP, la Realitatea TV după anunțul fostului ministru al Muncii.

"Olguța Vasilescu va fi numită șef de campanie pentru Dragnea. Ăsta e trendul de a-i păcăli pe cei pe care îi înlătură Dragnea de la cercul de putere. Este un câștig uriaș pt Liviu Dragnea, o va acoperi cu tot felul de responsailități secundare. Vă amintiți cazul Mihai Fifor, care a fost mutat la partid, pregătește și el campania", a spus președintele PMP la Realitatea TV.

Fostul premier Victor Ponta anunțase de ieri că Dragnea "îi va rupe gâtul cât de curând" Liei Olguța Vasilescu.

Ponta spunea că îl cunoaște bine pe Dragnea și că acesta vrea să elimine orice pericol, iar Lia Olguța Vasilescu a devenit un pericol de când apare pe lista de potențiali candidați pentru Cotroceni.

"Eu cred că Dragnea îi va rupe gâtul foarte curând. Îl cunosc pe Dragnea. Oricine are mai mult decât un neuron, e un pericol pentru Dragnea. Olguța are multe defecte, dar are mai mulți neuroni", a spus Ponta la TVR 1.