Olguţa Vasilescu, după noul refuz al lui Iohannis: Marţi sesizăm CCR

Olguța Vasilescu, replică acidă pentru Iohannis

PSD îl va reclama la CCR pe președintele Klaus Iohannis dacă din nou propunerile PSD pentru ministerelor Transporturilor și Dezvoltării, aşa cum a anunţat luni seară. Afirmaţia vine din partea fostului ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, refuzată de trei ori pentru un portofoliu ministerial şi nominalizată, din nou, de PSD. " Ne aşteptam la aşa ceva, a fost ultima încercare a premierului, înainte de a reclama la Curtea Constituţională", a declarat Vasilescu.

"Niciunul dintre reproşurile preşedintelui nu ne este aplicabil nouă, că am fi încălca unul din acele articole, de aceea am făcut un ultim demers, am pus cărţile de identitate, CV-ul. E clar că Iohannis insistă să calce în picioare decizia CCR, că prima oara poate refuza, dar că a doua oara nu are voie decât invocând legalitatea", a afirmat Olguţa Vasilescu la DIgi24.



"În cursul zilei de mâine PSD va sesiza CCR, pentru că nu ştiu ce înţelege preşedintele prin persoană potrivita pentru post. Deocamdată partidul, primu-ministrul propune, când o să câştige PNL, o să fie altă situaţie," a mai preciazat fostul ministru.

Vasilescu a negat şi scenariile apărute în presă, potrivit cărora s-ar fi certat cu Liviu Dragnea şi că, de fapt, acesta e motivul pentru care preşedintele Klaus Iohannis nu ar accepta nominalizarea ei.

"Cea care a solicitat mutarea am fost chiar eu, Liviu Dragnea m-a avertizat la acel moment că e posibil să mă respingă, dar mi-am asumat acest lucru, în condiţiile în care am finalizat progamul de guvernare (la Ministerul Muncii - N.R.) până în 2020. (...) Eram convinsă că sunt capabilă să conduc Ministerul Transporturilor, măcar că vin dintr-un oraş cu o bină absorbţie din fondurile europene. (...) Nu a început guvernarea cu Olguţa Vasilescu şi nu se va termina cu Olguţa Vasilescu."