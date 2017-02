Olguţa Vasilescu, după demisia unui ministru din Guvern: A primit ordin de reîncorporare

Olguța Vasilescu / FOTO: bzi.ro

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi, la Parlament, referitor la demisia ministrului pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, că acesta a primit „ordin de reîncorporare”, în timp ce vicepreşedintele PSD Rovana Plumb a afirmat că este „un act personal”.

Chestionată cum vede demisia lui Florin Jianu din Guvern, Lia Olguţa Vasilescu a spus: „Ce părere să am? A primit ordin de reîncorporare".

Şi vicepreşedintele PSD Rovana Plumb a comentat decizia acestuia de a demisiona, precizând că este „un act personal".

„Este un act personal, aşa a conchis că trebuie să facă şi a făcut acest gest", a afirmat Rovana Plumb, potrivit News.ro.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri Florin Jianu a anunţat joi dimineaţă pe Facebook că demisionează din Guvern. "Mă opresc aici din activitatea guvernamentală pentru că aşa îmi dictează conştiinţa, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume!!!", scrie ministrul, adăugând: "România nu merită ce i se întâmplă acum, românii nu merită ce li se întâmplă acum!".

"Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare şi nu în principal pentru probitatea mea profesională, pentru că aici am conştiinţa curată, ci pentru copilul meu, pentru cum o să mă uit in ochii lui şi ce anume o să îi spun peste ani. O să îi spun că tata a fost un laş şi a girat acţiuni pe care nu le împărtăşeşte sau a ales să iasă cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!", îşi începe ministrul postarea.