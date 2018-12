Olguța Vasilescu vede o "lovitură de parlament" cu sprijinul DNA și al președintelui

Lia Olguța Vasilescu susține că ceea ce s-a petrecut, miercuri, în Parlament, ar fi fost o acțiune coordonată, la care ar fi participat forțe din exteriorul Parlamentului, cum ar fi DNA. Vasilescu a relatat chiar un episod în care un deputat liberal i-ar fi spus vicepreședintelui Florin Iordache să se ridice și i-a întins telefonul mobil, să vorbească cu președintele Klaus Iohannis. Liberalul vizat neagă incidentul.

Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat că Opoziția n-a câștigat nimic și nu se poate vorbi despre debarcarea liderilor social-democrați ai Camerei, în frunte cu Liviu Dragnea.

"Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent, se spune clar în regulament că doar grupulu care l-a propus pe preşedinte îl poate revoca, iar schimbarea ordinii de zi se face cu acordul tuturor liderilor de grup. (...)Astăzi (miercuri - N.R.)a fost o încercare de forță. Acest stat paralel nu face decât să ne aduc în postura de a nu avea un candidat viabil în campania electorală. (...) Cel mai grav este că s-a cerut revocarea a doi dintre cei trei vicepreședinți PSD ai Camerei (Florin Iordache și Eugen Nicolicea - N.R.), nu și pentru al treilea, Carmen Mihălcescu, iar la 9:30 am văzut că a fost chemată la DNA, deci este o coorodnarea între aceste forțe.

Fostul ministru a Muncii a evocat chiar un episod care i-a fost povestit de către Florin Iordache.

"I s-a spus, de către un parlamentar PNL, să se ridice din scaun, că şi-a făcut treaba şi i-a dat telefonul, spunându-i să vorbească la telefon cu preşdintele Klaus Iohannis, ceea ce arată că sunt implicate şi alte forţe, din afara Parlamentului."

Lia Olguța Vasilescu a precizat că parlamentarul liberal ar fi Nicolae Neagu. Deputatul PNL Nicolae Neagu a negat miercuri secvența cu telefonul, dar recunoaște că "l-a rugat, i-a făcut o sugestie" lui Florin Iordache să se ridice de pe scaun, ca să părăsească şedinţa, şi a acuzat o strategie a PSD menită "să agite lucrurile" pe tema revocării lui Liviu Dragnea şi a lui Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.



"Nu am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis de la o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul cred că în urmă cu vreo trei săptămâni. (...) Alte discuţii cu dl preşedinte nu am avut nici în fapt, nici pe telefon. Nu am telefonul domnului președinte," a declarat liberalul.