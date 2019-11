Olguța Vasilescu îi răspunde lui Rareș Bogdan: ”Am mai făcut închisoare pentru că am văruit blocuri”

Olguța Vasilescu a reacționat după mesajul lui Rareș Bogdan cu privire la ”dezbaterea„ de la DNA.

”A iesit si Rares Bogdan sa ne faca ticalosi si sa ne ameninte cu puscaria! Nu le-a luat mai mult de o saptamana pana sa iasa si sa ceara puscarie pentru liderii PSD, asa cum faceau cand erau la guvernare! De ce suntem ticalosi si penali? Pentru ca am marit veniturile romanilor?

Venituri pe care vor ei sa le taie si cauta vinovatii ca sa nu plateasca politic? Am mai facut o zi de inchisoare pentru ca am varuit blocuri in Craiova! De ce nu as face si pentru ca am marit salarii si pensii? Doar asta e Romania "normala" pentru Johannis si acolitii lui...” a scris Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.