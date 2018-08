Olguța Vasilescu nu vrea suspendarea lui Iohannis: De ce să nu-l lăsăm să se chinuie? Mai are un an

Lia Olguța Vasilescu a declarat că atacurile de sâmbătă la adresa PSD, venite din partea lui Klaus Iohannis, îşi găsesc explicaţia în faptul că s-au tăiat, la rectificare, bugetele Administraţiei Prezidenţiale şi serviciilor secrete. Ministrul Muncii nu găsește argumente pentru suspendare: ”Da' de ce să nu-l lăsăm să se chinuie? Mai are un an”.

„Domnul Iohannis trăieşte într-un stat paralel, nu numai în ceea ce priveşte justiţia, ci şi a dorinţelor românilor din fiecare zi. (...) L-a deranjat că i s-a tăiat bugetul la Administraţia Prezidenţială şi la serviciile secrete. Astăzi ne-a arătat adevărat faţă, care este mesajul pe maşina aceea, a legitimate un limbaj obscene în spaţiul public şi ne-a arătat că habar nu are care este realitatea din România. Orice pensionar are dovada acasă, cu talonul de pensiei, începând cu 2016, dar domnul Iohannis nu are părinţii în România. Aici este o altă discuţie", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la România TV, potrivit Mediafax.

Aceasta a atacat din nou Opoziţia, spunând că PNL şi PDL au condus ţara în defavoarea românilor, prin tăierea veniturilor.

„A râs (n.r.: preşedintele) cu toţi liberalii din România şi cu foştii pedelişti care v-am spus ce au făcut când au fost la guvernare, au tăiat banii de pensii şi salarii. La fel întrebările lansate în spaţiul public, dar aveţi bani de pensii şi salarii, ne arată că preşedintele nu ştie să citească un buget, pentru că există pensii şi salarii”, a mai spus ministrul Muncii.

La rectificarea bugetară anunţată zilele trecute, Guvernul a tăiat bani de la mai multe instituţii, printre care Administraţia Prezidenţială, SRI, SIE, STS.

„Mai are să atace la CCR inclusiv CCR”

Vasilescu, a declarat, sâmbătă, că preşedintele mai are să atace la CCR doar CCR, în rest exercitându-şi dreptul asupra tuturor legilor. Ministrul a lăsat să se înţeleagă că PSD nu este acum interesat de reluarea ideii de suspendare a preşedintelui.

„Astăzi şi nu numai astăzi s-a făcut de râs (n.r.: Klaus Iohannis), pentru că după declaraţiile penibile că atacă la CCR concediul premierului. Mai are să atace la CCR inclusiv CCR, pentru că a atacat toate legile până acum”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, la România Tv.

Întrebată dacă, după declaraţiile de sâmbătă ale preşedintelui Klaus Iohannis, se poate pune în discuţie suspendarea acestuia, ministrul Muncii a răspuns: "Da' de ce să nu-l lăsăm să se chinuie? Mai are un an. Nouă ne place să îl vedem zilnic pe domnul Iohannis, chiar cu faţa aceasta pe care a arătat-o".