Olguța Vasilescu îl contrazice pe ministrul Finanțelor pe tema salariului minim: ”E exclus!”

Olguţa Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu l-a contrazis pe colegul său din guvern, Eugen Teodorovici, care declarase că executivul ar trebui să renunțe la salariul minim pe economie în sectorul privat, acesta urmând a fi păstrat doar în sectorul public.

”E exclus să renunțăm la salariul minim pe economie în mediul privat. Nu există așa ceva în programul de guvernare. De altfel, înțeleg de la domnul Teodorovici că este o opinie personală. Eu vorbesc despre ce scrie în programul de guvernare. Dumnealui spune cum ar fi mai bine pentru mediul de afaceri. Am discutat de fiecare dată și discutând cu mediul de afaceri, ne-am spus că nu se vor opune, vor vota creșterea pentru că ei nu mai sunt demult la salariul minim pe economie. Noi avem un deficit uriaș de muncă în România. Sigur, am discutat coerent. Săptămana aceasta am mărit cu 8.000 de persoane contigentul de străini, pentru că sunt foarte multe firme care se plâng că nu mai găsesc oameni. Angajatorul până acum avea obligația salariului mediu pe economie, dacă voia să aducă străini, dar la Parlament a fost deja în dezbatere această lege care elimină această obligație pentru angajatori și vor rămâne și ei pe salariul minim.”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

„Salariul minim n-ar trebui să mai fie pe toată economia, ci doar în sectorul public. Trebuie eliminată această obligaţie, pentru că statul nu ar trebui să se bage în piaţă. Poţi să îl faci eventual o referinţă pentru mediul privat. Poţi, ca stat, să dai facilităţi celor care nu au angajati sub acel barem, dar atât. Lasă-l pe patron să vadă cu cât plăteşte”, a declarat ministrul Finanţelor.