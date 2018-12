Tot ce trebuie să știi despre oftalmopatie diabetica

oftalmopatie diabetica

Oftalmopatie diabetica reprezinta un grup de afectiuni la nivelul ochilor, determinate de diabetul zaharat, boala frecventa si cu consecinte grave asupra organismului atunci cand nu este controlata.

Intre cele mai importante oftalmopatii diabetice sunt cataracta (opacifierea cristalinului), glaucomul secundar (cresterea tensiunii intraoculare cu afectarea nervului optic), retinopatia diabetica (afectarea retinei) si edemul macular (afectarea retinei centrale). Aceste boli oculare pot aparea datorita diabetului, toate ducand la scaderea vederii.

Studiile estimeaza faptul ca unele dintre aceste afectiuni au o prevalenta de pana la 40 % la cei cu diabet, iar dintre acestia aproximativ 10 % avand risc de orbire.

In functie de cauza, scaderea vederii poate aparea brusc (in decurs de zile) si este resimtita de pacient, care in acest caz se prezinta la medicul oftalmolog sau treptat (in luni / ani) nefiind de obicei perceputa de pacienti.

In unele oftalmopatii diabetice, scaderea vederii poate fi reversibila : prin operatie in cazul cataractei, prin anumite masuri in primele stadii ale retinopatiei diabetice si edemului macular etc. insa numai cand problema este diagnosticata la timp de catre medicul oftalmolog.

Din pacate, diabetul zaharat poate duce la orbire atunci cand problemele oculare sunt depistate prea tarziu.