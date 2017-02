OFICIAL.Becali a modificat numele Stelei: Am schimbat la Registrul Comerţului. Am anunţat FRF şi LPF

GIGI BECALI

După ce Armata, care susţine că deţine numele "Steaua" şi palmaresul acestui brand, şi-a făcut echipă de fotbal, Gigi Becali s-a văzut nevoit să modifice şi el titulatura clubului pe care îl patronează.

Noul nume al echipei este FCSB. Dacă până acum era abrevierea de la Fotbal Club Steaua Bucureşti, acum pur şi simplu acesta va fi numele echipei.

"Eu am schimbat numele la Registrul Comerţului. Am schimbat în FCSB. Am anunţat Federaţia şi Liga. Nu aştept până în vară, nu stau să mă cert cu ei. Lumea ştie care e Steaua. De aia nu mai dă Alibec goluri, că nu se mai cheamă Steaua şi se cheamă FCSB.

Nu mai stau să mă cert, am schimbat peste tot: FCSB. Cine vrea, să îi spună Steaua, dar numele e FCSB. Asta e licenţa. Nu stau toată ziua în stres cu Armata, eu vreau să îmi simplific viaţa mea. Vreţi să schimb? Bine, mă, schimb!", a spus Gigi Becali la Digisport.