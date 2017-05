Oferte vacanțe România. Reduceri de până la 45% la sejururi în Maramureș și Bucovina

Cei care sunt în căutare de oferte vacanțe România, au la dispoziție, de la Vola.ro câteva reduceri consistente. Iată câteva pachete de vacanțe în Maramureș și Bucovina.

Vola.ro vă oferă o reducere de 45% la Hotel Toaca Bellevue, în Gura Humorului.

Aveți inclus in pachet: mic dejun pe toata durata sejurului, cina pe tot parcursul sejurului, o plimbare cu trasura per camera per sejur, ceai din 13 plante culese de pe Varful Rarau per camera per sejur (servit pe munte), un cocktail servit dupa amiaza in lounge bar, early check-in si late check-out, acces gratuit la WiFi, parcare gratuita atat la Hotel Toaca Bellevue, cat si la Cabana Rarau.

Mai multe detalii despre acest pachet și alte oferte vacanțe România

Oferte vacanțe România. Ce te așteaptă în Gura Humorului

Culmi impadurite cat vezi cu ochii. Un astfel de peisaj te asteapta daca alegi un sejur in Gura Humorului, una dintre cele mai pitoresti zone din Bucovina. Manastiri care fac parte din patrimoniul UNESCO, bucate traditionale delicioase, traditii locale pastrate din mosi-stramosi si obiective turistice care merita vizitate se gasesc aici.

Hotel Toaca Bellevue are 35 de camere dotate cu minibar, televiziune prin cablu, o garderoba spatioasa si bai private cu articole de toaleta gratuite si uscator de par. Majoritatea camerelor au vedere la Obcinele Bucovinei si la zona Voronet.

Restaurantul hotelului isi rasfata oaspetii cu preparate bucovinene, dar si cu feluri de mancare care apartin bucatariei internationale. Barul hotelului serveste bauturi rafinate.

La hotel Toaca Bellevue oaspetii pot sa aleaga un tur cu ghid al manastirilor din zona, dar pot, de asemenea, explora zona alegand o plimbare cu trasura. Iarna, oaspetii pot alege o plimbare cu sania trasa de cai.

Oferte vacanțe România. Pachete în Maramureș

Sunt oferte și pentru Maramureș, în Budești. Un pachet la Maramureș Resort are o reducere de 45%.

Ce este inclus in pachet: mic dejun pe tot parcursul sejurului, pranz sau cina la alegere pe toata durata sejurului, acces la piscina in timpul verii, acces la jacuzzi si terenul de mini-fotbal, acces la biciclete, early check-in si late check-out in limita disponibilitatii, acces gratuit la WiFi, parcare.

Desi nu exista o masina a timpului, ne raman calatoriile. Unele locatii sunt adevarate marturii ale trecutului unui intreg popor. Maramures este una dintre cele mai frumoase zone ale Romaniei, localnicii pastrand traditiile si arhitectura locului vii.

Designul modern interior, camerele spatioase, elementele decorative care te invita sa te relaxezi, toate acestea contribuie la un sejur de vis. Fiecare dintre camere are televiziune prin cablu, aer conditionat si seif. Baile private au articole de toaleta gratuite si uscator de par.

Restaurantul hotelului serveste preparate traditionale folosind ingrediente proaspete si naturale. O incursiune gastronomica in Maramures va fi de neuitat.

Oaspetii se pot bucura de jacuzzi, bucatarie maramureseana si de un teren de mini-fotbal. Pe timp de vara, piscina este locul ideal pentru a te relaxa intr-o zona renumita pentru frumusetea sa. In functie de sezon si la cererea oaspetilor, se pot organiza plimbari cu sania sau caruta trasa de cai. Proprietatea mai organizeaza la cerere, vizite ale celor mai cunoscute obiective maramuresene.

Mai multe detalii